Несмотря на снижение ВВП Германии, индекс делового доверия растет

Май 25, 2021 17:28

В начале сегодняшней торговой сессии мы видели разные макроэкономические данные из Германии. Несмотря на то, что показатель ВВП уменьшился, доверие потребителей превзошло ожидания рынка.

В частности, мы узнали, что ВВП Германии упал на 1,8% за первый квартал текущего года, в результате чего ВВП в годовом выражении снизился на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Это снижение можно объяснить продолжительными ограничительными мерами, принятыми правительством Меркель зимой с целью сдерживания пандемии, которая оказала негативное влияние на сферу потребления в первом квартале 2021 г. Таким образом результаты оказались хуже ожиданий рынка.

Такие данные контрастируют с положительными результатами, полученными в Германии в отношении настоящих и будущих ожиданий рынка: индекс делового доверия Ifo в этом месяце оказался на уровне 99,2 пунктов по сравнению с ожидаемыми 98,2 пунктами. Кроме того, индикатор оценки текущей ситуации в Германии также превзошел ожидания рынка, достигнув 95,7 пункта по сравнению с ожидаемыми 95,5 пунктами. Кроме того, индекс деловых ожиданий на следующие 6 месяцев также показал рост по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания рынка.

С другой стороны, во время вчерашней торговой сессии были получены несколько заявлений от членов Федеральной резервной системы США, в которых они выразили довольно оптимистичные взгляды в отношении инфляции: они ожидают, что со временем ценовые максимумы снизятся по мере того, как будет преодолеваться фаза “бутылочного горлышка”, вызванная возобновлением экономических процессов. Таким образом, похоже, что текущая денежно-кредитная политика не будет изменена, что, скорее всего, положительно повлияет на значения индексов.

Если посмотреть на график H4 по DAX30, можно увидеть боковое движение цены с середины апреля. Похоже, что скоро произойдет прорыв бокового движения, так как цена сформировала двойное дно, после чего возник новый бычий импульс. Благодаря этому цена установила новые исторические максимумы на уровне 15 510 пунктов, который выступает в качестве первого уровня поддержки.

На данный момент, учитывая, что цена торгуется далеко от основных уровней поддержки, мы не можем исключить возможность того, что DAX30 произведет коррекцию до ценового уровня 1-дневной скользящей средней, чтобы создать новый импульс. Потеря этого уровня может привести к еще большей коррекции, но пока цена находится выше уровня, отмеченного красной полосой, мы не видим реальной опасности для бычьего тренда.

Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, H4 – Диапазон данных: c 2 марта 2020 г. по 25 мая 2021 г. по состоянию на 25 мая 2021 г. в 12:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние 5 лет:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

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