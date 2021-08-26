Несмотря на положительные данные по ВВП Германии, настроения рынка продолжают ухудшаться

Август 26, 2021 16:20

Хотя мы все еще ждем начала симпозиума в Джексон-Хоул и различных презентаций, как мы упоминали в нашем анализе в понедельник, эта неделя была заполнена макроэкономическими данными по Германии, не все из которых оказались положительным. Ниже вы найдете краткое описание этих данных:

Во время торговой сессии в понедельник, стали известны предварительные данные PMI в секторе услуг и производства Германии. Они установились на уровне 61,5 и 62,7 пункта соответственно, в то время как аналитики прогнозировали 61,0 и 65,0 пункта. Такая неоднозначная картина, свидетельствует о начале замедления роста экономики.

Во вторник мы узнали данные по ВВП Германии за квартал. Показатель превзошел ожидания рынка: во втором квартале экономика Германии выросла на 1,6% , в результате чего рост ВВП в годовом исчислении оказался на две десятых выше ожидаемого, достигнув 9,8%.

, в результате чего рост ВВП в годовом исчислении оказался на две десятых выше ожидаемого, достигнув 9,8%. В среду мы узнали о данные индекса деловых ожиданий Германии, индекса делового доверия IFO в Германии и индекса текущей ситуации в Германии. Из всех только данные индекса текущей ситуации в Германии оказались положительными и превзошли ожидания рынка, достигнув 101,4 пункта по сравнению с ожидаемыми 100,8 пункта. Поэтому хотя сейчас ситуация неплохая, если говорить об ожиданиях на будущее - все не так радужно. В частности, данные по двум другим индексам второй месяц подряд оказались хуже данных за предыдущий месяц.

и превзошли ожидания рынка, достигнув 101,4 пункта по сравнению с ожидаемыми 100,8 пункта. Поэтому хотя сейчас ситуация неплохая, С другой стороны, сегодня, в четверг, стал известен индекс потребительского климата GfK Германии за сентябрь. Данные индекса оказались не только хуже, чем данные за предыдущий месяц, но и не оправдали ожидания рынка после, составив -1,2 пункта по сравнению с ожидаемыми -0,7. Следует отметить, что этот индекс измеряет уверенность немецких потребителей в экономической активности, пытаясь спрогнозировать рост потребительских расходов. Данный показатель принимает отрицательное значение уже второй месяц подряд.

Принимая во внимание все эти данные, можно сделать вывод о том, что настроения относительно будущего нельзя назвать позитивными, несмотря на восстановление экономики, о чем свидетельствует ВВП во втором квартале. Все это можно объяснить проблемами, которые вызывает штамм “Дельта” в странах, негативно сказываясь на доверии к действенности вакцин, а также возможными изменениями со стороны центральных банков в виде прекращения денежно-кредитных стимулов и возможного повышения процентных ставок.

С технической точки зрения, на дневном графике немецкого индекса DAX30 видно, что цена находится в сильном восходящем тренде, благодаря которому она устанавливала все новые и новые исторические максимумы. Хотя в течение последних недель наблюдаются признаки истощения, на которые указывает стохастический индикатор и практически горизонтальный индикатор MACD. На данный момент у цены есть несколько важных точек поддержки, последняя из которых (нижняя красная полоса) лежит в зоне минимумов марта и уровня 200-дневной скользящей средней.





Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, Daily – Диапазон данных: 23 апреля 2020 г. по 26 августа 2021 г. по состоянию на 26 августа 2021 г. в 11:05 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



На графике H4 видно, что цена в настоящее время находится в важной точке поддержки в зоне, где лежат 200-дневная скользящая средняя на H4 (красная), уровень поддержки/сопротивления (оранжевая полоса) и линия восходящего тренда.

Потеря этого важного уровня поддержки может привести к дальнейшей коррекции в направлении к уровню 15480 пунктов. Потеря этого уровня откроет положит начало дальнейшей коррекции к следующему важному уровню поддержки, представленному верхней красной полосой.

Важно следить за движением цены, симпозиумом в Джексон-Хоуле, а также макроэкономическими новостями, которые станут известны в ближайшие недели.

На данный момент мы не можем утверждать, что смена тренда произойдет совершенно точно, поэтому, если цене удастся сохранить эти уровни поддержки, нельзя исключать возможности обновления исторических максимумов.





Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, H4 – Диапазон данных: 19 марта 2021 г. по 26 августа 2021 г. по состоянию на 26 августа 2021 г. в 11:10 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

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