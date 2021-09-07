Индекс доверия инвесторов в Германии снова падает
Пока внимание рынка сосредоточено на предстоящем заседании ЕЦБ в четверг, важные макроэкономические данные как по Германии, так и по еврозоне в целом были опубликованы сегодня.
Согласно предварительным данным по ВВП еврозоны, во втором квартале рост ее экономики оказался выше, чем того ожидал рынок, при этом ВВП увеличился на 2,2%, вместо ожидаемых 2%. Рост ВВП в годовом исчислении составил 14,3% по сравнению с ожидаемыми 13,6%.
Институт ZEW опубликовал данные по промышленному производству и индексу доверия инвесторов в Германии. Единственными положительными данными в отчете оказались данные по промышленному производству в июле, объемы которого выросли на 1% по сравнению с ожидаемыми 0,9%.
Несмотря на это, данные, которые интересуют нас больше всего, – это данные индекса доверия инвесторов. Четвертый месяц подряд данный индекс становится не только ниже его значения за предыдущий месяц, но и оказывается хуже прогнозов рынка.
Источник: investing.com
Индекс текущих настроений ZEW также второй месяц подряд становится отрицательным. Таким образом, хотя общая тенденция восстановления мировой экономики остается положительной, экономика Германии демонстрирует признаки замедления.
Источник: investing.com
Эти данные еще раз подтверждают, что уверенность инвесторов в будущем экономики снижается. В настоящее время состояние экономики зависит от политики, осуществляемой центральными банками.
Поэтому возможное начало сокращения программы выкупа активов в США или Европе может вызвать проблемы на финансовых рынках и замедлить восстановление экономики. Таким образом, стоит внимательно следить за итогами заседания ЕЦБ в четверг, хотя на данный момент рынок ожидает того, что ЕЦБ снова последует примеру ФРС и не будет вносить какие-либо изменения.
На графике индекса DAX30 ниже видно, что в течение нескольких последних месяцев он находился в восходящем тренде, в результате чего в середине августа он установил новые исторические максимумы. Это произошло после того, как цена дважды пробила линию восходящего тренда вверх (отмечено кружками на графике ниже), завершив боковое движение, начавшееся в июне.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, Daily – Диапазон данных: 28 июля 2020 г. по 7 сентября 2021 г. по состоянию на 7 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
В настоящее время цена DAX30 формирует треугольную консолидацию: цена старается сохранить 18-дневную скользящую среднюю (белого цвета) и уровень поддержки/сопротивления (оранжевая полоса).
Если цене не удастся этого сделать, то в результате потери этих уровней поддержки может произойти еще один мощный откат до уровня минимумов бокового диапазона, отмеченного красной полосой на графике H4 ниже.
С другой стороны, если цене удастся не только удержать эти уровни поддержки, но и пробить верхнюю границу треугольной формации, мы можем стать свидетелями мощного роста и обновления исторических максимумов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, H4 – Диапазон данных: 26 апреля 2021 г. по 7 сентября 2021 г. по состоянию на 7 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Доходность за последние пять лет:
- 2020: 3.6%
- 2019: 25.48%
- 2018: -18.26%
- 2017: 12.51%
- 2016: 6.87%
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