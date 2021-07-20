Компания Zoom объявила о покупке поставщика облачных услуг Five9

Июль 20, 2021 15:20

Во время вчерашней торговой сессии мы узнали о том, что популярное приложение для проведения видеоконференций Zoom достигло соглашения о приобретении Five9 на общую сумму 14,7 млрд долларов в рамках операции, которая, возможно, завершится в первой половине 2022 года.

Five9 – американский поставщик облачных услуг, которые он предоставляет благодаря своей платформе виртуального контакт-центра (VCC), которая позволяет пользователям одновременно взаимодействовать с клиентами посредством голосовых чатов, электронной почты, социальных сетей и каналов через мобильные устройства. Таким образом, этим приобретением Zoom стремится улучшить платформу для взаимодействия с клиентами компании.

Как и Zoom, в последние годы акции Five9 переживали сильную переоценку на фондовом рынке, в результате чего 1 марта они достигли рекордного максимума в районе 198 долларов за акцию.

В предыдущем анализе Zoom мы видели, что компания смогла добиться отличных результатов как в 2020 году, так и в первом квартале 2021 года, а это приобретение, вероятно, лишь укрепит ее рост.

За последний год Zoom стал одним из крупнейших игроков на рынке благодаря росту числа людей, работающих удаленно, и виртуальных встреч между друзьями из-за пандемии. Несмотря на то, что 19 октября 2020 года акции достигли рекордных максимумов на уровне 588,84 доллара за акцию, цена продолжила следовать четкому нисходящему тренду. В результате цена достигла годовых минимумов около 277 долларов за акцию, однако в течение первой половины этого периода акциям удалось вырасти на 14,74%.

Если посмотреть на дневной график, можно увидеть, что цена в настоящее торгуется рядом с важным уровнем поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней (красная) после прорыва восходящего канала, который возник от уровня годовых минимумов после накопленной перекупленности.

Потеря этого важного уровня поддержки может привести к дальнейшей коррекции, которая может направить цену к уровням 300 долларов за акцию или даже к годовым минимумам.

Напротив, если ей удастся сохранить этот уровень поддержки, вероятно, цена сможет сформировать новый восходящий импульс, хотя, как видно из графика, ей придется столкнуться с несколькими уровнями сопротивления, чтобы закрепить возможный новый восходящий импульс.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Zoom, Daily – Диапазон данных: c 3 марта 2021г. по 20 июля 2021 г. по состоянию на 20 июля 2021 г. в 10:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние два года:

2020: 395.77%

2019: -6.11%

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на акции Zoom и 3000+ других акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: