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Компания Zoom объявила о покупке поставщика облачных услуг Five9

Июль 20, 2021 15:20

Компания Zoom объявила о покупке поставщика облачных услуг Five9

Во время вчерашней торговой сессии мы узнали о том, что популярное приложение для проведения видеоконференций Zoom достигло соглашения о приобретении Five9 на общую сумму 14,7 млрд долларов в рамках операции, которая, возможно, завершится в первой половине 2022 года. 

Five9 – американский поставщик облачных услуг, которые он предоставляет благодаря своей платформе виртуального контакт-центра (VCC), которая позволяет пользователям одновременно взаимодействовать с клиентами посредством голосовых чатов, электронной почты, социальных сетей и каналов через мобильные устройства. Таким образом, этим приобретением Zoom стремится улучшить платформу для взаимодействия с клиентами компании. 

Как и Zoom, в последние годы акции Five9 переживали сильную переоценку на фондовом рынке, в результате чего 1 марта они достигли рекордного максимума в районе 198 долларов за акцию. 

В предыдущем анализе Zoom мы видели, что компания смогла добиться отличных результатов как в 2020 году, так и в первом квартале 2021 года, а это приобретение, вероятно, лишь укрепит ее рост. 

За последний год Zoom стал одним из крупнейших игроков на рынке благодаря росту числа людей, работающих удаленно, и виртуальных встреч между друзьями из-за пандемии. Несмотря на то, что 19 октября 2020 года акции достигли рекордных максимумов на уровне 588,84 доллара за акцию, цена продолжила следовать четкому нисходящему тренду. В результате цена достигла годовых минимумов около 277 долларов за акцию, однако в течение первой половины этого периода акциям удалось вырасти на 14,74%. 

Если посмотреть на дневной график, можно увидеть, что цена в настоящее торгуется рядом с важным уровнем поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней (красная) после прорыва восходящего канала, который возник от уровня годовых минимумов после накопленной перекупленности. 

Потеря этого важного уровня поддержки может привести к дальнейшей коррекции, которая может направить цену к уровням 300 долларов за акцию или даже к годовым минимумам. 

Напротив, если ей удастся сохранить этот уровень поддержки, вероятно, цена сможет сформировать новый восходящий импульс, хотя, как видно из графика, ей придется столкнуться с несколькими уровнями сопротивления, чтобы закрепить возможный новый восходящий импульс. 
  
  
Источник: Admirals MetaTrader 5, Zoom, Daily – Диапазон данных: c 3 марта 2021г. по 20 июля 2021 г. по состоянию на 20 июля 2021 г. в 10:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
Результаты за последние два года: 

  • 2020: 395.77% 
  • 2019: -6.11% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova