Укрепление доллара США негативно повлияло на золото
Если взглянуть на фондовый рынок и основные индексы США за последние несколько торговых сессий, можно увидеть, что рынок, кажется, верит словам Федеральной резервной системы в отношении инфляции. Тем не менее, согласно словам Джерома Пауэлла на пресс-конференции 17 июня, если восстановление экономики продолжится нынешними темпами, ФРС рассмотрит возможность начала сокращения программы выкупа активов. Тем не менее, полагают, что не услышат каких-либо заявлений до окончания ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в августе.
На прошлой неделе в нашем анализе сырьевых товаров мы отметили, что после таких слов снова пошли слухи о возможном сокращении вышеупомянутой программы, а золото значительно подешевело после сильного скачка доллара перед возможным изменением текущей денежно-кредитной политики .
Рост доллара поставил под угрозу восходящую структуру, в которой следовало золото, после формирования тройного основания (выделено красной линией) в конце марта прошлого года. Именно здесь сформировался новый восходящий импульс, благодаря чему золото пробило медвежий канал, внутри которого оно торговалось с момента установления исторических максимумов. Если посмотреть на дневной график, можно увидеть, как во время вчерашней торговой сессии золото потеряло основной уровень поддержки в зоне уровня восстановления Фибоначчи 61,8% и красной полосы.
После пробоя золото торгуется на уровне около 1750 долларов за унцию в ходе сегодняшней торговой сессии. После неудачной попытки снова начать рост на прошлой неделе, цена двинулась вниз и пересекла 18-дневные и 200-дневные скользящие средние. Это подтвердило медвежий пробой этого уровня поддержки, в то время как MACD-гистограмма растет на отрицательной территории, несмотря на перепроданность, на которую указывает стохастик.
На предстоящих торговых сессиях стоит внимательно следить за возможным откатом цены и попытаться понять, сможет ли цена восстановиться и сохранить утраченные уровни поддержки. Неудача в этом может привести к дальнейшей коррекции до следующего уровня поддержки в области годовых минимумов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Gold, Daily – Диапазон данных: c 2 марта 2020 г. по 30 июня 2021 г. по состоянию на 30 июня 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020: 21.86%
- 2019: 15.45%
- 2018: -3.22%
- 2017: 12.75%
- 2016: 10.12%
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