Рынки в ожидании итогов заседания ЕЦБ

Июль 22, 2021 16:20

В ходе сегодняшней торговой сессии внимание рынка, несомненно, будет приковано к словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард по итогам заседания ЕЦБ.

В принципе, никто не ожидает от ЕЦБ каких-либо изменений в политике процентных ставок или программе выкупа активов. Однако мы может ожидать комментариев Лагард о будущих действиях

Европейского центрального банка в отношении политики процентных ставок и контроля над инфляцией.

Недавно мы узнали, что Европейский центральный банк одобрил изменение своей стратегии денежно-кредитной политики, повысив допустимый уровень инфляции до 2%. Этот шаг был явно предпринят для того, чтобы развеять сомнения относительно текущей политики ЕЦБ перед лицом растущей инфляции, вызванной восстановлением экономики.

Как мы отметили в нашем анализе рынка Forex две недели назад, в течение первой половины года EURUSD потеряла 2,93%, и в течение июля этот нисходящий тренд продолжается. За этот месяц пара упала на 0,51%, в результате чего EURUSD потеряла несколько уровней поддержки, включая линию 200-дневной скользящей средней, линию долгосрочного восходящего тренда и важный уровень поддержки / сопротивления, выделенный оранжевой полосой.

Это нисходящее движение также привело к пересечению нисходящих скользящих средних, тем самым подтверждая переход от бычьего тренда к медвежьему. Это может привести к дальнейшему движению вниз в поисках следующего уровня поддержки в районе 1,17 доллара, несмотря на накопленную перепроданность, на которую указывает стохастический индикатор.

Перепроданность, в свою очередь, может вызвать отскок цены вверх в поисках текущих уровней сопротивления в зоне 18-дневной скользящей средней и оранжевой полосы. Если откат все же подтвердится, цена может сформировать сильный медвежий импульс, двинувшись к следующим уровням поддержки.

Напротив, пока EURUSD не поднимется выше уровня 200-дневной скользящей средней и не сможет удерживаться на уровнях, близких к $ 1,19, ожидать нового восходящего импульса не стоит.





Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: c 24 марта 2020 г. по 22 июля 2021 г. по состоянию на 22 июля 2021 г. в 11:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

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