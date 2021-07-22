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Рынки в ожидании итогов заседания ЕЦБ

Июль 22, 2021 16:20

В ходе сегодняшней торговой сессии внимание рынка, несомненно, будет приковано к словам председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард по итогам заседания ЕЦБ. 

В принципе, никто не ожидает от ЕЦБ каких-либо изменений в политике процентных ставок или программе выкупа активов. Однако мы может ожидать комментариев Лагард о будущих действиях

Европейского центрального банка в отношении политики процентных ставок и контроля над инфляцией.  

Недавно мы узнали, что Европейский центральный банк одобрил изменение своей стратегии денежно-кредитной политики, повысив допустимый уровень инфляции до 2%. Этот шаг был явно предпринят для того, чтобы развеять сомнения относительно текущей политики ЕЦБ перед лицом растущей инфляции, вызванной восстановлением экономики. 

Как мы отметили в нашем анализе рынка Forex две недели назад, в течение первой половины года EURUSD потеряла 2,93%, и в течение июля этот нисходящий тренд продолжается. За этот месяц пара упала на 0,51%, в результате чего EURUSD потеряла несколько уровней поддержки, включая  линию 200-дневной скользящей средней, линию долгосрочного восходящего тренда и важный уровень поддержки / сопротивления, выделенный оранжевой полосой. 

Это нисходящее движение также привело к пересечению нисходящих скользящих средних, тем самым подтверждая переход от бычьего тренда к медвежьему.  Это может привести к дальнейшему движению вниз в поисках следующего уровня поддержки в районе 1,17 доллара, несмотря на накопленную перепроданность, на которую указывает стохастический индикатор. 

Перепроданность, в свою очередь, может вызвать отскок цены вверх в поисках текущих уровней сопротивления в зоне 18-дневной скользящей средней и оранжевой полосы. Если откат все же подтвердится, цена может сформировать сильный медвежий импульс, двинувшись к следующим уровням поддержки. 

Напротив, пока EURUSD не поднимется выше уровня 200-дневной скользящей средней и не сможет удерживаться на уровнях, близких к $ 1,19, ожидать нового восходящего импульса не стоит. 
  
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: c 24 марта 2020 г. по 22 июля 2021 г. по состоянию на 22 июля 2021 г. в 11:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
   
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020 = +8.93% 
  • 2019 = -2.21% 
  • 2018 = -4.47% 
  • 2017 = +14.09% 
  • 2016 = -3.21% 

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Javier Oliván
Javier Oliván
Финансовый аналитик и контент-специалист, Admirals Spain

Хавьер – экономист, специализирующийся в сфере международной экономики. Имеет степень магистра в области международной торговли и огромный интерес к финансовым рынкам, на которых он занимается инвестициямя более 15 лет.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova