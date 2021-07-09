Cellnex объявила о приобретении крупной компании
Cellnex, главный европейский оператор инфраструктуры беспроводной связи, объявил о продолжении плана по экспансии в Европе после приобретения польской компании Polkomtel Infrastruktura.
Она является дочерней компанией, работающей в сфере телекоммуникационных инфраструктур, Cyfrowy Polsat Group. Благодаря этому приобретению Cellnex добавит в свой портфель еще 7000 телекоммуникационных башен. Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как компания завершила приобретение 9 100 башен у компании CK Hutchison в Италии.
Приобретение превратило Польшу в один из основных рынков компании, где, согласно прогнозам, Cellnex инвестирует еще 600 млн евро в следующие 10 лет для развертывания сетей 5G в стране.
Общая стоимость операции составляет 1,6 млрд евро, которые компания оплатит за счет избыточной ликвидности. Вероятнее всего, что это приобретение положительно повлияет на показатель EBITDA группы, увеличив его на 330 млн евро.
Положительные результаты компании не остались незамеченными со стороны инвесторов, к тому же квартальная выручка компании выросла почти на 10%.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Cellnex, Monthly – Диапазон данных: c 1 мая 2015 г. по 9 июля 2021 г. по состоянию на 9 июля 2021 г. в 9:15 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020: 37.32 %
- 2019: 94.40 %
- 2018: - 2.13 %
- 2017: 37.63 %
- 2016: -20.77 %
На месячном графике Cellnex отчетливо видно формирование фигуры вымпел.
Эта формирование этой фигуры объясняется тем, что после продолжительного периода роста цены некоторые трейдеры решают фиксировать прибыль, после чего движение возобновляется.
Во время фиксирования прибыли обычно формируется симметричный треугольник, хотя в этом случае покупатели не позволили цене закрыться ниже 44,72 евро. Во время последнего бычьего импульса покупателям удалось преодолеть уровень сопротивление этого нисходящего треугольника. Поэтому, согласно закономерностям фигуры, в ближайшие месяцы мы сможем увидеть начало бычьего ралли, в результате которого цена акций Cellnex может достичь уровня 83,10 евро.
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