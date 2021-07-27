Tesla публикует свои результаты и продолжает бить рекорды
Компания Tesla, крупнейший в мире производитель электромобилей, вчера опубликовала результаты своей деятельности за второй квартал, которые превзошли все прогнозы аналитиков.
Производитель почти вдвое увеличил квартальную выручку по сравнению с предыдущим годом, достигнув 11,958 млрд долларов.
Эта цифра почти на 500 млн долларов превышает прогнозы аналитиков.
Рост выручки и улучшение маржи значительно повлияли на прибыль на акцию Tesla (BPA), которая достигла 1,45 доллара по сравнению с ожидаемыми 0,93 доллара, увеличившись более чем на 50%.
В этом квартале компания побила некоторые рекорды, произведя и осуществив поставки более 200 000 автомобилей, сохранив при этом средний целевой показатель роста на уровне 50% на этот год.
Кроме того, компания заявила, что у нее есть планы по расширению, а также что она обладает достаточной ликвидностью для увеличения производственных мощностей в долгосрочной перспективе.
Рынок воспринял вышеупомянутую информацию положительно, и акции подорожали на 1,43%. Во время предварительных торгов акции Tesla торговались на уровне 667 долларов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, TSLA, 4H – Диапазон данных: c 11 декабря 2021 2021 г. по 27 июля 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. в 09:30 по CET. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше графике с 4-часовым таймфреймом мы видим динамику цены акций Tesla с 11 декабря.
На нем хорошо видно фигуру нисходящего треугольника, который начал формироваться в середине января и консолидировался в начале марта.
С тех пор акции Tesla торговались в боковом канале внутри этого треугольника, формируя небольшие импульсы, когда акция даже достигла зоны перекупленности, на что показывает индикатор RSI, – момент, который трейдеры используют для фиксации прибыли.
Цена торговалась рядом с уровнем сопротивления этого нисходящего треугольника в течение нескольких дней, и в настоящее время цена акций Tesla поднялась выше этого ключевого уровня.
Это, безусловно, ключевой момент, на который следует обратить внимание трейдерам, поскольку прорыв границы этой фигуры может вызвать резкий рост цены и начало нового восходящего цикла.
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