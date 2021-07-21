Количество подписчиков Netflix во втором квартале уменьшилось

Июль 21, 2021 15:45

Поскольку внимание рынка по-прежнему уделяется результатам компаний как в США, так и в Европе, во время вчерашней торговой сессии рынок сфокусировался на результатах Netflix.

В апреле эти результаты были опубликованы на закрытии рынка, благодаря которым мы обнаружили явное замедление роста количества подписчиков. С другой стороны, во втором квартале мы увидели неоднозначные результаты: хотя выручка и превзошла ожидания рынка, прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий.

В частности, Netflix получила прибыль на акцию в размере 2,97 долларов США, при этом квартальная выручка составила 7,340 млн долларов США по сравнению с ожидаемыми 3,18 долларов США на акцию и выручкой в размере 7,3 млрд долларов США.

Снижение количества подписчиков можно объяснить «истощением» пользователей из-за сильной конкуренции, которая существует в этом секторе, и снятием ограничений в свете пандемии. Несмотря на сокращение числа подписчиков, за первое полугодие Netflix получила чистую прибыль в размере 3,06 млрд долларов.

С другой стороны, Netflix рассказала о планах по развитию своей платформы с помощью видеоигр, в связи с чем компания надеется увеличить свою клиентскую базу и доходы за счет этого рынка, на котором она могла бы создавать собственные игры на основе собственного производства.

С технической точки зрения, если посмотреть на дневной график, можно увидеть, что за последние несколько месяцев цена торговалась внутри бокового диапазона шириной около 100 долларов между зеленой и красной линиями, выступающих в качестве основных уровней сопротивления и поддержки соответственно. В настоящее время цена находится в средней зоне этого канала после падения до линии 18-дневной скользящей средней.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Netflix, Daily – Диапазон данных: c 5 марта 2020 г. по 21 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 11:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 67.11%

2019: 20.89%

2018: 39.44%

2017: 55.06%

2016: 8.24%

Если мы посмотрим на часовой график, то увидим, что этот уровень поддержки на дневном графике соответствует зоне между уровнями восстановления Фибоначчи 38,2% и 50% и 200-дневной скользящей средней, выделенной красным цветом, что может подтвердить, что это важная точка поддержки.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Netflix, Hourly – Диапазон данных: c 1 марта 2021 г. по 21 июля 2021 г. по состоянию на 19 июля 2021 г. в 11:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



В первом полугодии акции Netflix упали на 2,32%, а потеря этого уровня поддержки может вызвать дальнейшую коррекцию, двигаясь к следующим уровням поддержки около 510 долларов за акцию, его 200-дневной скользящей средней на дневном графике и ценовому уровню 500 долларов за акцию.

Напротив, если цене удастся удержать этот уровень поддержки, может сформироваться новый бычий импульс, хотя, как видно на дневном графике, цена должна преодолеть несколько уровней сопротивления, прежде чем она достигнет верхней границы бокового канала.

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