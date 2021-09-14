Компания Oracle опубликовала неоднозначные результаты за квартал
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на двух событиях: публикации последних данных по инфляции в США и ежегодном мероприятии Apple, которое начнется в 18:00 по BST. Во время этой презентации компания представит, среди прочего, новый iPhone 13, Apple Watch Series 7 и новые AirPods.
Пока мы находимся в ожидании важных данных по инфляции и новостей от Apple, давай обратим внимание на результаты, представленные вчера на Уолл-стрит. В частности, на результаты деятельности технологического гиганта Oracle за первый финансовый квартал (период с мая по август).
Oracle представила неоднозначные результаты после закрытия рынка: прибыль на акцию превзошла ожидания рынка, а выручка упала впервые за год. В частности, Oracle сообщила о прибыли на акцию в размере 1,03 доллара и выручке в 9,73 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 0,97 доллара и 9,76 мрлд соответственно.
Источник: Investing.com
В этом году акции Oracle выросли на целых 37,41%, превзойдя таким образом свой рекордный показатель и продолжив рост в рамках бычьего канала, который начал формироваться в начале года и помог цене подняться до уровня 91,78 доллара за акцию в августе.
На дневном графике видно, что с конца июля цена, похоже, начала движение в боковом канале между зеленой и красной полосами, которые выступают в качестве уровней сопротивления и поддержки соответственно. В настоящее время цена пытается сохранить 18-дневную скользящую среднюю (белого цвета) и важный уровень коррекции Фибоначчи 23,6%, являющегося первым уровнем поддержки.
Однако после вчерашних результатов не исключено, что цена потеряет этот уровень во время сегодняшней торговой сессии: во время предварительных торгов цена на акции упала, периодически снижаясь более чем на 1%.
Потеря этого уровня поддержки может привести к формированию медвежьего импульса и движению цены к основному уровню поддержки, который представлен красным кружком в области, где проходят красная полоса, нижняя граница бычьего канала и уровень коррекции Фибоначчи 38,2%. Потеря этого важного уровня поддержки может стать причиной дальнейшей коррекции цены и поставит под угрозу текущий бычий тренд.
Этот уровень поддержки очень важен, поскольку цена еще может отскочить вверх, однако до тех пор, пока она не преодолеет текущий уровень сопротивления, ожидать значительного движения вверх не стоит.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Oracle, Daily – Диапазон данных: 28 июля 2020 г. по 14 сентября 2021 г. по состоянию на 14 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Доходность за последние пять лет:
- 2020: 22.10%
- 2019: 17.34%
- 2018: -4.51%
- 2017: 22.96%
- 2016: 5.26%
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