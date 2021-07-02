Предстоящее заседание ОПЕК определит будущее цен на нефть в краткосрочной перспективе

Июль 02, 2021 15:45

В прошлом месяце мы прокомментировали отчет ОПЕК, в котором организация выразила оптимистичный взгляд на будущее и заявила о возможности увеличения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в день в 2022 году каждым членом группы. Во время вчерашней и сегодняшней торговых сессий ОПЕК и ее союзники проводят встречу, на которой происходит обсуждение возможности увеличения добычи в уже ближайшие месяцы.

Встреча ОПЕК + под руководством России и Саудовской Аравии, по всей видимости, свидетельствует об умеренном росте добычи нефти, который может достичь 2 млн баррелей в день в период с августа по декабрь. Эта встреча очень важна, потому что соглашение о недостаточном или очень скромном объеме добычи может нанести ущерб цене в краткосрочной перспективе, понизив уровень эйфории рынков в связи с увеличением спроса.

После положительного отчета в июне цена за баррель Brent выросла на 8,38% в течение месяца, в результате чего она установилась на отметке приблизительно 75 долларов за баррель.

С технической точки зрения, если посмотреть на недельный график, можно увидеть, как на этой неделе цене удалось подняться выше важного уровня долгосрочного нисходящего тренда. Если цена продолжит торговаться выше данного уровня, вероятно, будет сформирован сильный восходящий импульс. В результате, цена может вырасти до 80 долларов за баррель или даже до уровней, близких к 87 долларам.

Напротив, можно увидеть, что цена торгуется далеко от уровней скользящих средних, а стохастик указывает на сильную перекупленность, поэтому существует возможность наступления коррекции.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent, Weekly – Диапазон данных: c 23 ноября 2014 г. по 2 июля 2021 г. по состоянию на 2 июля 2021 г. в 12:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: -21.52%

2019: 22.68%

2018: -19.55%

2017: 17.69%

2016: 52.41%

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