Акции китайского фондового рынка резко обвалились

Июль 08, 2021 15:50

На прошлой неделе мы видели, как стремительно падает китайский фондовый рынок, что можно увидеть в таблице ниже, отражающую изменение цен за последнюю неделю.



Источник: Finviz



В этой таблице мы видим снижение практически во всех секторах: падение на 8,54% NIO, 6,43% – Xpeng, 12,02% – Bidu и 9,34% – Alibaba.

Это падение вызвано действиями китайского правительства в отношении компаний, базирующихся в Китае, акции которых котируются за рубежом: Пекин заявил, что усилит надзор за такими компаниями для пресечения незаконной деятельности и мошеннического выпуска ценных бумаг.

Эти меры особенно сильно затрагивают технологические компании, поскольку их способность привлекать средства за рубежом снижается.

Сегодня Китай объявил о новых штрафах для крупных компаний технологического сектора на сумму 500 000 юаней, шесть из которых были выданы гиганту электронной коммерции компании Alibaba.

Если мы посмотрим на дневной график этой компании, то увидим, что после установления исторических максимумов 27 октября 2020 года цена продолжила следовать сильной нисходящей тенденции, что привело к потере более 100 долларов за акцию.

На прошлой неделе цена резко упала (приблизительно на 10%). Это вынудило ее снова искать важный уровень поддержки в области годовых минимумов, выделенных красной полосой.

Потеря этого уровня поддержки может ознаменовать начало дальнейшей коррекции, в результате чего цена за акцию может снизиться еще на 200 долларов.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, Daily – Диапазон данных: c 25 февраля 2020 г. по 8 июля 2021 г. по состоянию на 8 июля 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 9.73%

2019: 54.74%

2018: -20.51%

2017: 96.37%

2016: 8.05%

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