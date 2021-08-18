Важный показатель инфляции в еврозоне достиг уровня 2,2%

Август 18, 2021 16:25

Как мы упоминали во вчерашнем анализе, Джером Пауэлл не дал каких-либо комментариев относительно возможного начала сокращения программы выкупа активов Федеральной резервной системы США.

Однако он отметил, что не верит, что штамм Дельта коронавируса существенно повлияет на восстановление экономики, поэтому как было объявлено "The Wall Street Journal", завершение программы выкупа активов может начаться в ближайшие месяцы. Тем не менее, также необходимо обратить внимание на публикацию протокола недавнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике FOMC, который будет опубликован сегодня днем, хотя, возможно, до симпозиума в Джексон-Хоул или встречи в сентябре мы не узнаем ничего конкретного.

В ходе сегодняшней торговой сессии также стал известен важный показатель инфляции еврозоны: индекс потребительских цен установился на уровне 2,2% в годовом исчислении (по сравнению с 1,9% в предыдущем месяце) и оправдал ожидания рынка.

С другой стороны, рост слухов и ожидания рынка увеличиваются перед презентацией iPhone 13, которая пройдет в сентябре текущего года. Apple может анонсировать до четырех версий нового устройства.

Как в результатах, представленных в апреле прошлого года, так и в результатах, представленных в июле прошлого года, компания Apple достигла результатов, которые превзошли ожидания рынка.

В последние недели мы видели, что акции Apple переживали сильное восходящее движение после того, как цена в середине июня преодолела линию среднесрочного нисходящего тренда, которая началась от уровня предыдущих рекордных максимумов. Это движение заставило цену взлететь вверх до предыдущих рекордных максимумов и консолидироваться в небольшом боковом канале, выделенном красными и зелеными полосами.

Прорыв этого канала может сформировать новый восходящий импульс, который может помочь цене подняться до уровней, близким к 160 долларам за акцию.



Источник: Admirals MetaTrader 5, Apple, Daily – Диапазон данных: 3 апреля 2020 г. по 18 августа 2021 г. по состоянию на 18 августа 2021 г. в 11:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 80.75%

2019: 86.13%

2018: -6.78%

2017: 46.15%

2016: 9.99%

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