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Рынок в ожидании слов Джерома Пауэлла

Август 17, 2021 16:20

Во время сегодняшней торговой сессии стали известны данные по занятости населения в Великобритании: рынок труда продолжает постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией, а уровень безработицы установился на отметке 4,7%, продолжая снижение после достижения пиков в марте прошлого года. 

С другой стороны, стали также известны предварительные данные по ВВП еврозоны: хотя предварительный ВВП за второй квартал года вырос на 2% и оправдал ожидания рынка, предварительный годовой ВВП вырос лишь на 13,6% по сравнению с ожидаемыми 13,7%. Несмотря на это, похоже, что восстановление экономики в еврозоне продолжается в хорошем темпе. 

Если мы обратим внимание на основные фондовые индексы, то увидим, что пока на текущей торговой сессии все торгуются в минусе, потому что рынок ждет слов Джерома Пауэлла сегодня. Как отметил в понедельник председатель Федеральной резервной системы в Бостоне, новые положительные данные по рынку труда могут оказаться достаточным основанием для ФРС, чтобы начать сокращать программу выкупа активов. В течение последних нескольких недель было много предположений о возможном начале постепенного сокращения программы ФРС, хотя вполне возможно, что Джером Пауэлл ничего не скажет об этом до симпозиума в Джексон-Хоул, который состоится 26 августа. 

Как мы прокомментировали в нашем анализе DAX30 от 23 июля, после отскока в области важного уровня поддержки, совпадающего с нижней границей бокового канала и линией восходящего тренда (красный круг), цена сформировала новый бычий импульс. Он не только помог ей взлететь вверх и пересечь 18-дневную и 40-дневную скользящие средние, но также пробить предыдущий уровень сопротивления и установить новые исторические максимумы после скачка выше 16 000 пунктов в прошлую пятницу. 

После этого и с ростом слухов о возможном сокращении программы ФРС DAX потерял чуть более 0,6% за неделю, что привело к падению до уровня поддержки (оранжевая полоса), которая раньше выступала в качестве уровня сопротивления. Потеря этого уровня и 18-дневной скользящей средней может привести к дальнейшей коррекции в поисках линии восходящего тренда. 

 
Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, Daily – Диапазон данных: 22 декабря 2020 г. по 17 августа 2021 г. по состоянию на 17 августа 2021 г. в 12:35 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
   
Результаты за последние пять лет:      

  • 2020: 3.6% 
  • 2019: 25.48% 
  • 2018: -18.26% 
  • 2017: 12.51% 
  • 2016: 6.87% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova