Акции канадской компании Shopify продолжают бычье ралли

Июнь 29, 2021 15:47

Положительные результаты Shopify за последний год были обусловлены ростом электронной коммерции в связи с пандемией Covid-19. На последних торговых сессиях мы наблюдали, как акции компании, находясь в мощном бычьем ралли, установили новые исторические максимумы.

Пока что в этом году эта компания выросла на 32,07%, также продемонстрировав положительные результаты в первом квартале текущего года: прибыль на акцию составила 2,01 доллара по сравнению с ожидаемыми 0,74 доллара. Из результатов, опубликованных в апреле, мы также узнали, что выручка превзошkа ожидания рынка и составила 988,65 млн долларов.

Как видно из дневного графика, с начала пандемии акции этой компании пережили сильную переоценку на финансовых рынках с 300 долларов до более чем 1550 долларов за акцию.

Помимо положительных результатов, во время последних нескольких сессий компания объявила о том, что ее технологии мобильных платежей появится в Facebook, Instagram и Google в течение этого года, даже если пользователи не используют интернет-магазин Shopify.

Если мы посмотрим на тот же график, но чуть ближе, то увидим, что после пробития линии нисходящего тренда вверх 14 июня, отмеченной прерывистой линией красного цвета, цена начала мощное ралли, в результате которого обновила исторические максимумы.

В настоящее время цена находится в коррекции: от уровня восстановления Фибоначчи 23,6% акции упали до уровней предыдущих исторических максимумов. Если цене удастся сохранить эти уровни, вероятно, мы станем свидетелями нового восходящего импульса, благодаря которому цена могут установить новые исторические максимумы.

С другой стороны, осциллятор стохастик показывает состояние перекупленности, поэтому мы не можем исключить дальнейшую коррекцию, учитывая, что цена в настоящее время далека от своего основного уровня поддержки – 18-дневной скользящей средней.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Shopify, Daily – Диапазон данных: c 19 октября 2020 г. по 29 июня 2021 г. по состоянию на 29 июня 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 184,71%

2019: 187,17%

2018: 37,08%

2017: 135,60%

2016: 66,16%

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