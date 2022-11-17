Введение в торговлю на новостях о развивающихся рынках

Ноябрь 17, 2022 18:05

Что является одним из основных факторов, влияющих на цены активов на развивающихся рынках? Торговые новости!

В этой статье вы прочтете об:

элементах, влияющих на волатильность на развивающихся рынках,

различиях между развитыми и развивающимися рынками,

и новостях, за которыми стоит следить.

«Мир склоняется в сторону развивающихся рынков»,- Антуан ван Агтмаэль.

В начале своей банковской карьеры голландский экономист Антуан ван Агтмаэль ввел термин «развивающиеся рынки» для описания развивающихся стран, таких как Африка, Китай и Бразилия. Он выступал за инвестирование в эти рынки, видя потенциал, кроме всего прочего, в их сырье и человеческих ресурсах.

Когда он впервые заинтересовался развивающимися рынками, его увлеченность не разделяли другие представители торгового и инвестиционного сообщества, которое в основном было сосредоточено на развитых рынках и опасалось высокорискового характера развивающихся экономик. В наши дни развивающиеся рынки воспринимаются совсем по-другому, потому что Китай, если взять хотя бы один пример, стал второй по величине мировой экономикой.

«Через 50 лет Китай станет главной экономикой мира», -Антуан ван Агтмаэль (выступление 2007 г. «Век развивающихся рынков»).

Согласны ли вы с приведенной выше цитатой? Это, безусловно, смелое заявление, учитывая размер и мощь экономики США, а также элементы волатильности на развивающихся рынках. Даже если многие экономисты более не считают Китай развивающимся рынком, а уже полностью развитым рынком, азиатский гигант является основным торговым партнером развивающихся экономик, таких как Африка, и поэтому любые крупные изменения в судьбе континента оказывают на него влияние.

Элементы волатильности на развивающихся рынках

Элементы волатильности играют ключевую роль в странах с развивающимися экономиками.

Внезапные, резкие изменения макроэкономических показателей, обвалы рынков и политическая неопределенность являются основными новостными причинами роста волатильности. Они влияют на спрос и предложение на сырье, ископаемое топливо и драгоценные металлы.

Возьмем реальный пример: в апреле 1990 года уровень инфляции в Бразилии достиг 6 821,31%. В декабре 1998 года он упал до рекордно низкого уровня в 1,65%. В этом году рост цен колебался между 6,47% и 12,13%, что является относительно умеренным диапазоном для уровня инфляции в Бразилии.

Будучи крупнейшей страной в Южной Америке, Бразилия является одним из главных производителей железной руды, сырой нефти, кофейных зерен, золота и бокситов, используемых для производства алюминия. Волатильность может спровоцировать изменение цен на все природные ресурсы страны.

Список стран с развивающимся рынком

В самом широком смысле, развивающийся рынок — это рынок, демонстрирующий быстрый прогресс в создании своей экономической инфраструктуры: развитие в области денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, промышленного развития, развития городов и сельских районов и рыночных операций и т.д. К таким экономикам относятся страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Различия между развитыми и развивающимися рынками

Развитые рынки имеют устоявшуюся экономическую инфраструктуру и стабильны по сравнению с развивающимися рынками. В некоторых случаях темпы роста в странах с развивающимися рынком могут быть намного выше, чем в странах с развитой экономикой.

Инфляция, резервы иностранной валюты и процентные ставки обычно гораздо менее устойчивы на развивающихся рынках, что влияет на настроения инвесторов и часто вызывает резкие колебания цен на фондовом рынке. То, насколько страна открыта для притока иностранной валюты, также отличает развивающиеся рынки. Развитые рынки полностью открыты для иностранной валюты и редко вводят контроль над капиталом (только в случае чрезвычайной ситуации).

Еще одно ключевое различие между развитыми и развивающимися рынками заключается в прозрачности и регулярности макроэкономических отчетов. Они используются на развитых рынках для анализа и прогнозирования возможных ценовых трендов, а также для оценки текущих условий. На развивающихся рынках экономические отчеты бывает трудно найти, что затрудняет анализ инвестиций и сделок.

Новости о развивающихся рынках

На прозрачном рынке существуют тысячи макроэкономических отчетов и отчетов компаний, на которые можно ссылаться при анализе акций, облигаций, недвижимости, курсов обмена валют и других финансовых инструментов.

Страны с развивающимся рынком, как правило, публикуют меньше регулярных отчетов, и те, за которыми стоит следить, — это отчеты о валовом внутреннем продукте (ВВП), решения по процентным ставкам, отчеты по инфляции и сырье. Учитывая социальное неравенство и безработицу, развивающиеся рынки также бывают очень чувствительны к таким новостям, как выборы, изменения в правовой системе и политические волнения.

В заключение отметим, если вы планируете торговать валютами развивающихся стран или инвестировать в акции развивающихся рынков, важно следить за новостями из этих стран. Если вы будете информированы и будете помнить о высокой вероятности волатильности, вы сможете лучше управлять рисками и принимать торговые и инвестиционные решения.

Прочтите нашу статью о том, как торговать на новостях о развитых рынках.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.