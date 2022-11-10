Торговые новости для для начинающих: Как торговать на новостях

Ноябрь 10, 2022 18:27

Как торговать на новостях новичкам? Правило номер 1: всегда управляйте своим риском.

Торговля на новостях главным образом основана на краткосрочных ценовых трендах, то есть на быстрых движениях стоимости базового актива на фоне выхода макроэкономического отчета. Реакция рынка на экономические отчеты может быть непредсказуемой, отсюда и возникает необходимость в управлении рисками по каждой сделке.

Что такое экономические отчеты?

Экономические отчеты сообщают о состоянии и росте экономики. Их еще называют торговыми новостями. В зависимости от обстоятельств экономический отчет может оказаться более важным, чем обычно. В 2022 году, например, новости об инфляции приобрели большую значимость из-за необычно высокого роста цен после пандемии.

Новичкам стоит начать с наблюдения за реакцией рынка на основные экономические отчеты, влияющие на национальные валюты. Реакция будет варьироваться в зависимости от размера страны, экономического развития и текущего состояния экономики. Давайте рассмотрим пять стран и регионов, чтобы понять, как и почему их валюты могут двигаться после публикации этих отчетов.

Три торговые новости, которые влияют на курс фунта стерлингов

Британский фунт стерлингов (GBP) является национальной валютой Великобритании, шестой по величине экономики мира. Поскольку экономика зрелая, торговые и инвестиционные рынки страны развиты. Участники рынка знают, когда будут выходить новости, и могут заранее планировать свои решения.

В постпандемических условиях роста процентных ставок, высокой инфляции медленного роста экономики, следующие события, вероятно, повлияют на активы, привязанные к фунту стерлингов:

Решения Банка Англии по процентной ставке,

Отчеты по валовому внутреннему продукту (ВВП),

Отчеты по индексу потребительских цен.

Двинется ли фунт стерлингов вверх или вниз во время выхода отчетов, зависит от валютной пары, которой вы торгуете: если одна сторона (валюта) движется вверх, другая движется вниз.

Новостные события, влияющие на доллар США

Экономика США является крупнейшей в мире, и на момент написания статьи доллар США является одной из самых сильных валют благодаря повышениям процентных ставок Федеральной резервной системой. Преобладающими тенденциями в экономике США на момент написания статьи являются сильный рынок труда, резкий рост экспорта сырой нефти и более жесткие условия кредитования. По этим причинам активы, привязанные к доллару США, могут затронуть такие торговые события, как:

Заявления Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике,

ежемесячные исследования по занятости населения, такие как отчет Non-farm Payrolls,

бюллетени Управления энергетической информации США (EIA) по сырой нефти.

Торговые события, влияющие на иену

Национальная валюта Японии иена считается защитным активом наряду с долларом США. Будучи третьей по величине экономикой мира, в Японии преобладают такие тенденции, как сравнительно низкая инфляция и процентные ставки, а также сильный сектор розничной торговли. По этим причинам стоимость иены по отношению к другим валютам может измениться после публикации следующих отчетов:

Решения Банка Японии по процентным ставкам,

Отчеты по розничным продажам,

Публикации индекса потребительских цен.

Имейте в виду, что валютная пара USDJPY является одним из самых торгуемых инструментов на валютных рынках, ее курс и может резко меняться после каждого экономического отчета.

Экономические новости, влияющие на курс евро

Еврозона является крупнейшим в мире торговым блоком, и на курс евро могут повлиять различия в показателях 19 стран-членов еврозоны. Учитывая разнообразие стран, входящих в еврозону, важно отслеживать ключевые отчеты на крупнейших рынках, таких как Франция, Германия и Италия.

Отчеты по ВВП.

Индексы менеджеров по закупкам в сфере производства и услуг (PMI).

Решения Европейского центрального банка по вопросам политики.

Какие отчеты влияют на AUD?

13-я по величине экономика мира, Австралия, является развитой страной с мощной горно-сырьевой и экспортной отраслями. Таким образом, Австралийское бюро статистики публикует макроэкономические отчеты, которые могут повлиять на курс австралийского доллара (AUD).

Отчеты по разведке полезных ископаемых, золота, серебра, железной руды и прочего.

Отчеты по международной торговле товарами и услугами.

Данные по экспорту лития.

Подводя итог, можно сказать, что торговля на новостях требует исследований и анализа. Приходите на бесплатные вебинары от Admirals, чтобы понять, как торговать на новостях. Наши опытные трейдеры расскажут об общих принципах торгового анализа, которые помогут вам управлять рисками и принимать торговые решения.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.