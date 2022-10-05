Торговля парой CADJPY, цена которой находится на уровне долгосрочного сопротивления

Октябрь 05, 2022 19:33

В конце прошлого месяца Банк Японии потратил почти 20 млрд долларов США, пытаясь помочь падающему курсу иены. Однако сейчас японская иена торгуется вблизи уровней, на которых она была и до действий центрального банка.

В начале октября министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что готов предпринять решительные шаги на рынке Форекс, если продолжатся резкие движения иены.

Поскольку в настоящее время валютная пара CADJPY торгуется на уровне долгосрочного технического сопротивления, она представляет собой интерес для трейдеров. Узнайте, как торговать этой валютной парой.

Валюта: Канадский доллар к японской иене Символ на счете Trade.MT4/Trade.MT5: CADJPY Дата идеи: 3 октября 2022 г. Период: 1 - 4 недели Уровень входа на рынок: 104,50 Уровень Stop Loss: 110,55 Целевой уровень: 98,45 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 1% Риск: Высокий

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4, а также счета типа Zero, позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены валютных пар благодаря CFD. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и от падения цен. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля валютной парой CADJPY

Банк Японии в течение многих лет придерживался крайне мягкой денежно-кредитной политики. В то время как большинство центральных банков мира повышали процентные ставки, Банк Японии до сих пор удерживал свою процентную ставку на отрицательном уровне.

Это было одной из причин, по которой валютные пары с японской иеной резко выросли, а USDJPY торгуется на уровне 24-летних максимумов. Стратегия кэрри-трейд, когда участники рынка берут кредит в японской иене по низким процентным ставкам и после инвестируют в валюты с высокими процентными ставками, оказала влияние на тренд пар с иеной в этом году, наряду с другими факторами.

Вмешательство Банка Японии в конце сентября было первой операцией по покупке иены с 1998 года. Аналитики Bank of America подчеркнули, что у центрального банка есть 1,3 трлн долларов США в иностранных резервных активах, а следовательно, что он может снова вмешаться, продав часть своих активов.

Банк Канады пошел в направлении, противоположном Банку Японии, агрессивно повышая процентные ставки в этом году. В то время как Банк Канады имеет одну из самых высоких процентных ставок среди своих конкурентов на уровне 3,25%, в последнем заявлении он намекнул на то, что конец цикла ужесточения может наступить уже в ближайшее время. Тем не менее на следующем заседании ожидается еще одно повышение процентной ставки.

CADJPY: технический анализ

Ниже приведен месячный график CADJPY (канадский доллар к японской иене) в торговой платформе MetaTrader 5, предоставляемой Admirals. На нем видно, что в долгосрочной перспективе валютная пара торгуется внутри диапазона, т.е. находится в консолидации.

Цена оставалась между верхней горизонтальной линией сопротивления на уровне ~106,20 и нижней горизонтальной линией поддержки на уровне ~73,20. От обоих уровней цена отскакивала несколько раз с 2007 года.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , CADJPY, Monthly – Диапазон данных: с 1 февраля 2007 г. по 3 октября 2022 г., 3 октября 2022 г. в 7:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Поскольку сейчас цена торгуется рядом с верхней горизонтальной линией сопротивления, трейдеры, применяющие технический анализ, будут искать подсказки которые помогут им понять, «устали» ли покупатели и позволят ли они продавцам взять управление на себя. Эти подсказки можно получить, используя паттерны прайс экшен или технические индикаторы.

Конечно, цена может пробить горизонтальную линию сопротивления, если со стороны фундаментальных факторов ничего не изменится. В этом случае трейдеры будут пытаться понять, собираются ли покупатели сохранить управление на рынке после прорыва диапазона.

Пример торговой идеи акциями CADJPY

Пример торговой идеи CADJPY может быть следующим:

Открыть позицию на продажу CADJPY на несколько пунктов ниже минимума сентябрьской месячной свечи на уровне 104,50. Разместить защитный стоп-лосс на прорыве максимума той же месячной свечи на уровне 110,55. Поставить цель, сохраняя соотношение вознаграждения к риску 1:1, на уровне 98,45 (110,55 - 104,50 = 6,05, затем 104,50 - 6,05 = 98,45). Сохранять уровень риска небольшим – не более 1% от общей суммы счета. Период = 1 – 4 недели. Если вы торгуете позицией объемом 0,01 лота (наименьший размер) на счете в долларах США, то: Если цель достигнута = $41,69 прибыли

Если достигнут стоп-лосс = $41,69 убытка

Поскольку валютные рынки сейчас крайне волатильны, всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4:

Источник: Калькулятор трейдера от Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.

Типичный спред по CADJPY на счетах Trade.MT4/Trade.MT5 всего 0.031 пункта. Типичный спред по CADJPY на счетах Zero.MT4/Zero.MT5 всего 0.016 пункта.

Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.

Комиссия на счетах Trade.MT4/Trade.MT5 при покупке и продаже CADJPY равна 0. Комиссия на счетах Zero.MT4/Zero.MT5 при покупке и продаже CADJPY составляет 3 доллара США за лот за каждую одностороннюю транзакцию (т.е. отдельно за открытие и закрытие позиции).

Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.

Текущий своп для CADJPY составляет –1,075 для коротких позиций и 0.237 для длинных позиций.



Дополнительную информацию о комиссиях и торговых условиях для каждого типа счета (с комиссией и без комиссии) можно найти на Спецификации контрактов Admirals для CADJPY.

Как начать торговать CADJPY за 4 шага

Вы можете начать торговать CADJPY, выполнив четыре шага:

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Это может быть демо-счет или реальный счет типа Trade.MT5, Trade.MT4, Zero.MT5 или Zero.MT4. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5, которую вы также можете бесплатно обновить до Supreme Edition и получить доступ к бесплатным торговым идеям, основанным на техническом анализе, от Trading Central. Введите CADJPY в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены CADJPY ?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. Если Вы считаете, что вероятность движения цены CADJPY в другом направлении выше, Вы можете как длинными, так и короткими позициями с помощью CFD (контракты на разницу). Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

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