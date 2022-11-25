Торговые новости для начинающих: Разница между спекуляциями и фактами

Ноябрь 25, 2022 11:16

Хотя то, что движущие силы рынка могут основываться на спекуляциях, является фактом, не все спекуляции основаны на фактах.

Важным компонентом торговых новостей являются гипотезы, варьирующиеся от предположений, основанных на слухах, до теорий, основанных на опыте и анализе.

Хорошим примером являются новости, связанные с заявлениями и выступлениями Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Решения центрального банка по процентным ставкам не публикуются до дня заседания по политике. Это не мешает наблюдателям создавать огромное количество статей, сделок, инвестиций, анализов и мнений до и после заседания.

Важно понимать, что это может повлиять на принятие вами собственных решений, поэтому если вы следите за торговыми новостями, находите самые надежные источники информации.

Крупные учреждения, такие как банки и хедж-фонды, совершают рыночные сделки и инвестиции, основываясь на своих исследованиях и анализе следующего шага ФРС. Опять же, эти решения могут оказаться правильными или неправильными, и они не будут подтверждены до того дня, когда будет объявлено решение по процентной ставке. Анализ может быть точным, но даже решения, основанные на обширном опыте, иногда могут оказаться неверными.

От диких спекуляций до логических предположений опытных аналитиков – все это можно найти на рынках. Вы должны помнить, что консенсус – это не фактический результат, и реальные факты могут значительно отличаться от аргументов в пользу того или иного решения.

Предположение Факт Мнения о предстоящем решении по процентной ставке. Официальное заявление по процентной ставке от Федеральной резервной системы. Внезапные резкие движения на рынках золота и валюты до и после решения ФРС. Официальный анализ денежно-кредитной политики и макроэкономики ФРС – протоколы заседания.

Для принятия решений по процентным ставкам ФРС проводит заседания 8 раз в год, но также есть и более часто выходящие торговые новости, такие как ежедневные макроэкономические объявления. Они дают представление о состоянии экономики и включают данные по темпам инфляции цен, экономическому росту и состоянию важных секторов, таких как занятость, производство, услуги и строительство.

Как участники рынка строят гипотезы относительно торговых новостей? Подход к торговле на новостях этого типа отличается от торговли на новостях центрального банка. Центральные банки выпускают меньше объявлений в течение года, и из-за этого цены на соответствующие активы обычно следуют долгосрочным трендам.

Макроэкономические новости публикуются ежедневно, поэтому реакция рынка краткосрочна, и изменения могут произойти очень быстро, как только станут известны фактические данные. Трейдеры, как правило, закладывают в цену новые цифры в течение нескольких минут или часов при торговле на экономических новостях.

Факты в таблице

Долгосрочные и краткосрочные реакции цен активов отображаются на ценовых графиках, что дает трейдерам возможность проводить технический анализ. Графики отображают движение цены с течением времени, поэтому полезно изучать технический анализ и делать его частью ваших торговых решений. Поскольку существует очень много способов интерпретации графиков технического анализа, хорошим началом изучения станет посещение вебинаров от Admirals, на которых опытные трейдеры делятся своими ноу-хау.

Управление рисками

Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом, как защитить свои средства при планировании и принятии торговых решений в условиях рыночных спекуляций. Это важный вопрос, и ответ на него — управление рисками.

К одним из инструментов управления рисками, доступным на торговой платформе MetaTrader 5, относятся:

ордера стоп-лосс,

и ордера тейк-профит.

Помимо использования торгового программного обеспечения, управление рисками означает понимание того, что у каждой гипотезы есть свои плюсы и минусы. Знание двух или трех различных возможных вариантов развития событий может помочь вам провести собственный анализ и повлиять на ваши торговые решения.

Предположим, что Бюро экономического анализа США собирается опубликовать данные по ВВП, и, согласно прогнозу рынка, экономика выросла на 2%.

Позитивный вариант развития событий

Есть ли доказательства того, что экономика могла вырасти больше, чем ожидается? Если да, то ВВП мог вырасти более чем на 2%.

Негативный вариант развития событий

В ключевой составляющей экономики наблюдается падение, которое оказывает давление на ВВП? Возможно, результаты окажутся хуже ожидаемых.

Нейтральный вариант развития событий

Вариант, когда реальные макроэкономические результаты соответствуют ожидаемым, считается нейтральным.

В заключение, знание разницы между спекуляциями и фактами является важной частью становления опытного трейдера и инвестора. Прежде чем начать работу на реальных рынках, проверяйте свои гипотезы на демо-счете от Admirals.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.