Uber и Kia Motors заключили соглашение
Несколько часов назад Kia Motors и Uber подписали соглашение об увеличении числа электромобилей в Европе в рамках планов обеих компаний по достижении целей к 2030 году.
Южнокорейский производитель Kia Motors объявил, что стремится увеличить продажи электромобилей в крупных европейских городах, чтобы к 2030 году такие продажи составляли 40% от всех его мировых продаж. Со своей стороны, Uber рассчитывает произвести около 100 000 электромобилей для Европы к 2025 году в рамках стратегии по осуществлению поездок с нулевым уровнем выбросов на 2030 г.
В рамках соглашения, Kia Motors будет предлагать водителям Uber существенные скидки на модели e-Niro и e-Soul своих автомобилей, тем самым поощряя использование электромобилей, соответствующих европейским нормам.
Как видно из дневного графика, после достижения рекордных максимумов в феврале прошлого года Uber пережил резкую коррекцию, в результате чего цена за акцию упала на 20 долларов. В последние недели цена торгуется в боковом диапазоне между уровнем поддержки, совпадающим с линией 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и уровнем восстановления Фибоначчи 38,2% (красная полоса), и текущим уровнем сопротивления (уровень восстановления Фибоначчи 50%, зеленая полоса).
Прорыв этого бокового диапазона приведет к сильному движению цены как вверх, так и вниз, поэтому нужно очень внимательно следить за движением цены. Если цена опустится ниже текущего красного уровня поддержки, она, скорее всего, продолжит движение вниз в поиске годовых минимумов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, UBER, Daily – Диапазон данных: c 3 февраля 2020 г. по 16 июня 2021 г. по состоянию на 16 июня 2021 г. в 11:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за два последних года:
- 2020: 71,49%
- 2019: -26,40%
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