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  4. После заключения соглашения с Genentech, акции Pieris Pharmaceuticals резко выросли

После заключения соглашения с Genentech, акции Pieris Pharmaceuticals резко выросли

Май 26, 2021 16:29

Во время вчерашней торговой сессии акции Pieris Pharmaceuticals взлетели после заключения соглашения о сотрудничестве с Genentech. Данная сделки оценивается в 1,4 млрд долларов. Она стала причиной роста цены более чем на 103%, превратившись в одно из главных событий торговой сессии.

В частности, в основе данного соглашения о сотрудничестве лежат несколько исследовательских программ Genentech, связанных с респираторными и офтальмологическими заболеваниями, для лечениях которых будет использоваться технология Pieris Pharmaceuticals под названием Anticalin. Pieris получит первоначальный взнос в размере 20 млн долларов, хотя, как мы упоминали ранее, эта сделка может достигнуть стоимости в 1,4 млрд долларов –  все будет зависеть от ее результатов и целей.

Как можно заметить из истории этой компании, в течение последних 5 лет ее акции были волатильны, хотя в последние месяцы цена находилась в ловушке бокового диапазона, отмеченного на графике красной и зеленой полосами, которые выступают в качестве основных уровней поддержки и сопротивления.

После вчерашней новости цена сформировала сильный импульс от нижней границы данного канала, пробив ценовой уровень среднесрочного нисходящего тренда и закрывшись на максимумах 10 февраля этого года, равных 3,42 доллара за акцию, рядом с верхней границей канала.

Это соглашение может дать цене необходимый импульс, чтобы преодолеть вышеупомянутый уровень сопротивления. После его пробития цена сможет продолжить восходящее движение к уровню 4,28 доллара, который выступает в качестве второго уровня сопротивления.

С другой стороны, мы не можем исключить возможность фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, что может привести к коррекции цены и формированию нового импульса. Если цена не сможет пробить верхнюю границу, то она, вероятно, продолжит боковое движение.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Pieris Pharmaceuticals, Daily – Диапазон данных: c 31 августа 2018 г. по 26 мая 2021 г. по состоянию на 26 мая 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

 Результаты за последние 5 лет: 

  • 2020: -30.94%

  • 2019: 36.09%

  • 2018: -64.77%

  • 2017: 437.29%

  • 2016: -38.64%

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