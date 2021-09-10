ЕЦБ объявляет о начале «корректировки» программы стимулирующих мер

Сентябрь 10, 2021 15:40

Вчера все внимание рынка было обращено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции с его председателем Кристин Лагард, на которой мы узнали подробности сворачивания программ стимулирующих мер, но без их реального сокращения.

В частности, ЕЦБ заявил о своем намерении скорректировать (или сократить) Программу чрезвычайных закупок в связи с пандемией (PEPP) в последнем квартале года, после того как эта программа была увеличена до 80 миллиардов евро в месяц в начале 2021 года. ЕЦБ ничего не сказал о конкретной сумме, но по оценкам экспертов, она будет составлять от 60 до 70 млрд евро в ближайшие месяцы.

Во время пресс-конференции Кристин Лагард постаралась представить позитивный прогноз относительно будущего экономики еврозоны на 2021 год, еще раз подчеркнув, что рост инфляции – временное явления. Согласно новому прогнозу, рост экономики еврозоны составит 5% вместо 4,6%.

ЕЦБ, как и ожидал рынок, не отклонился от плана и последовал примеру Федеральной резервной системы США. Таким образом, следует крайне внимательно отнестись к итогам следующих встреч в ноябре и декабре, чтобы подробнее узнать о сворачивании программ стимулирующих мер.

Если мы взглянем на финансовые рынки, то увидим, что в начале вчерашней торговой сессии основные европейские индексы значительно снизились. Однако после пресс-конференции ЕЦБ это падение приостановилось и индексы смогли практически полностью восстановиться. После открытия сегодняшней сессии рост фондовых индексов продолжился.

После снижения котировок во время торговых сессий в понедельник, вторник и среду, в ходе вчерашней торговой сессии пара EURUSD “воспряла духом” после слов Кристин Лагард. Валютной паре удалось отскочить вверх от границы 18-дневной скользящей средней (белого цвета на графике ниже). Рост продолжился в течение сегодняшней торговой сессии, и на данный момент цена движется в направлении к важному уровню поддержки/сопротивления, представленному оранжевой полосой.

На дневном графике видно, что в прошлую пятницу цена начала падение после того, как столкнулась с 200-дневной скользящей средней (красного цвета), и пиками июля, выделенными зеленой полосой, где цена, кажется, сформировала тройную вершину.

Очень важно следить за движением котировок во время предстоящих торговых сессий, поскольку неспособность восстановить эти уровни сопротивления может подтвердить тройную вершину и сформировать сильный медвежий импульс. В результате цена может достичь минимумов августа прошлого года или даже упасть до нижней красной полосы, выступающей в качестве основного уровня поддержки.

Пока цене не удастся пробить эту тройную вершину, настроения будут сохранять медвежий характер. Однако прорыв вверх приведет к формированию сильного бычьего импульса.



Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Daily – Диапазон данных: 3 августа 2020 г. по 10 сентября 2021 г. по состоянию на 10 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY и множество других инструментов! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам потенциально зарабатывать как на росте, так и падении цен, а также получать выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговлю, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: