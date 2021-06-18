Результаты Adobe за квартал превзошли ожидания рынка

Июнь 18, 2021 16:57

На закрытии вчерашней торговой сессии были опубликованы результаты Adobe за 2 квартал, которые превзошли ожидания рынка, в отличие от других крупных компаний в этом секторе.

В частности, прибыль на акцию Adobe составила 3,03 доллара, а чистая прибыль – 3,84 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми прибылью на акцию и чистой прибылью в 2,81 долларов и 3,73 млрд долларов соответственно.

После таких положительных результатов акции Adobe торговались с положительной динамикой в ходе предварительных торгов: рост составил почти 3% после закрытия вчерашней торговой сессии на уровне 551,36 доллара за акцию.

С технической точки зрения, после установления рекордных максимумов 14 июня цена в настоящее время находится на уровне восстановления Фибоначчи 23,6%, который выступает в качестве основного уровня поддержки. Как видно из дневного графика, цена находится в состоянии перекупленности, торгуясь далеко от уровня 18-дневной скользящей средней, хотя для достижения этого уровня цене придется пробить несколько уровней поддержки.

Положительные результаты могут сформировать новый восходящий импульс, хотя, учитывая текущую перекупленность, нельзя исключать возможность того, что цена продолжит коррекцию и впоследствии сформирует новый импульс. Поэтому стоит внимательно следить за ценой во время следующих торговых сессий.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Adobe, Daily – Диапазон данных: c 14 февраля 2020 г. по 18 июня 2021 г. по состоянию на 18 июня 2021 г. в 12:00 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 51,64%

2019: 45,78%

2018: 29,10%

2017: 70,22%

2016: 9,59%

Adobe – крупная американская компания, штаб-квартира которой расположена в Сан-Хосе. Она занимается созданием программ и программного обеспечения, предназначенных в основном для редактирования и дизайна веб-страниц и изображений с помощью таких программ, как Photoshop, Adobe Flash Player, а также Adobe Reader для работы с документами в формате PDF. Все это делает Adobe эталоном в мире программного обеспечения.

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на более 3000 акций! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: