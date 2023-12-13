ФРС, Банк Англии и ЕЦБ: ожидается сохранение ставок

Декабрь 13, 2023 16:05

Без сомнения, двумя ключевыми темами в этом году были инфляция и процентные ставки. По мере того, как 2023 год подходит к концу, один за другим начинают поступать множество важных данных по этим двум темам.

Вчера Бюро экономического анализа (BEA) США опубликовало данные по инфляции за ноябрь (подробнее об этом позже). Завершая эту неделю, Федеральная резервная система должна объявить о своем последнем решении по процентной ставке в 19:00 по GMT. За ней в четверг последуют решения Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

За два дня мы увидим три решения по процентной ставке. Ожидается, что все три будут одинаковыми: оставить ставку без изменений.

На данном этапе многие считают, что мы достигли конца самого резкого цикла повышения ставок за последние десятилетия, и теперь внимание переключается на информацию с подсказками относительно того, когда ставки начнут снижаться.

За последний год мы много раз слышали фразу «выше и дольше». Хотя у нас, возможно, есть ответ на вопрос, насколько выше, неотвеченным остается вопрос: насколько дольше?

Поскольку инфляция падает, а высокая стоимость кредитов сдерживает экономический рост, все три учреждения, по прогнозам, начнут снижать ставки в следующем году. Однако все трое по праву сохраняют осторожность.

Федеральная резервная система

Вчерашние данные показали, что индекс потребительских цен в США немного снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав с 3,2% до 3,1%.

Тем не менее, основной показатель инфляции, который предпочитает ФРС, базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остался неизменным в годовом исчислении на уровне 4% и увеличился на 0,1% в месячном исчислении. Все эти цифры соответствовали ожиданиям рынка.

В то время как общая инфляция движется в правильном направлении, устойчивая базовая инфляция дает ФРС повод действовать неторопливо, когда дело касается смягчения денежно-кредитной политики. Многие ожидают, что ФРС проголосует за сохранение процентных ставок в текущем диапазоне 5,25% - 5,50% в третий раз подряд.

Поскольку любой другой результат кажется крайне маловероятным, вместо самого решения по процентной ставке всеобщее внимание будет сосредоточено на прогнозе ФРС по экономике и на указаниях относительно того, когда ставки будут снижены и насколько. В настоящее время фьючерсный рынок прогнозирует четыре снижения ставки на 0,25% в 2024 году.

Однако многие наблюдатели настроены скептически, включая Barclays и Goldman Sachs среди тех, кто ожидает, что будут осуществлены только два сокращения. Действительно, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что «преждевременно… рассуждать о том, когда политика может смягчиться», вполне вероятно, что ФРС попытается дополнительно развеять такие предположения.

В то время как рынки ожидают смягчения политики со стороны ФРС, фондовый рынок США в последнее время переживал период подъема: индекс S&P 500 прибавил более 10% с начала ноября, завершив вчерашнюю торговую сессию на 3% ниже своего исторического максимума. Когда акции движутся в одну сторону, доллар США движется в другую. С начала ноября индекс доллара США упал на 2,8%.

Источник: TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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