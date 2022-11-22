Протокол заседания FOMC, данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов

Ноябрь 22, 2022 12:56

Волатильность валютных пар с долларом США может вырасти в преддверии публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США и продажам нового жилья. Также есть вероятность того, что мировые фондовые рынки окажутся под давлением, когда Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) опубликует свои протоколы, а также учитывая, что Китай снова ввел ограничения в общественных местах из-за COVID-19.

Валютные кросс-курсы с долларом США

В среду, когда будет опубликован отчет о заказах на товары длительного пользования за октябрь, доллар США окажется в центре всеобщего внимания. Согласно общему мнению, рост заказов составил 0,4%, т.е. без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре инфляция в США снизилась, что, возможно, поспособствовало росту заказов на дорогостоящие товары. В то же время рост процентных ставок негативно отразился на инвестициях и расходах, поэтому результаты неоднозначны.

Завтра после публикации отчета о продажах нового жилья за октябрь рынок жилья США станет предметом пристального внимания. Согласно прогнозам, результаты в октябре окажутся на уровне 570 000 проданных новых домов по сравнению с 603 000 ранее. Факторы, которые следует учитывать, включают рост процентных ставок в США, что оказывает давление на спрос на ипотечные кредиты и новые дома. Кроме того, строительный сектор уязвим к инфляционному давлению на сырье.

Публикация протокола заседания FOMC от 23 ноября может повлиять на валютные пары с долларом США и настроения на фондовом рынке. Опасения по поводу рецессии сильны, а повышение процентных ставок оказало серьезное влияние на стоимость доллара США и склонность инвесторов к риску. Хотя в октябре инфляция в США снизилась, Федеральная резервная система считает, что еще слишком рано начинать смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что протокол даст больше информации о последнем в этом году решении по процентной ставке 13-14 декабря.

Мнение FOMC, возможно, даст представление о вероятности наступления рецессии в экономике США. Это связано с относительно медленным восстановлением производительности Китая, который является крупным торговым партнером страны.

Цены на сырую нефть

Небольшое падение цен на сырую нефть, возможно, связано с опасениями рецессии и недавно введенными карантинными мерами в Китае. Несмотря на то, что Китай немного смягчил свою политику абсолютной нетерпимости к COVID, ситуация в стране далека от нормального уровня производительности и вызывает обеспокоенность по поводу краткосрочных перспектив роста в обеих странах.

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