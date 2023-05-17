Потолок госдолга США: как это может повлиять на трейдеров?

Май 17, 2023 12:38

Тема потолка государственного долга США привлекает все больше и больше внимания: правительство США должно быть в состоянии погасить свои долги кредиторам. Поскольку экономика США является одной из крупнейших в мире, словосочетание «потолок госдолга» стало появляться в заголовках финансовых новостей не реже, чем слово «инфляция».

Это происходит не в первый раз. За последние несколько лет правительство США оказывалось загнанным в угол, пытаясь поднять потолок госдолга. Компромиссы и сделки, осуществляемые в последнюю минуту, спасали положение в большинстве случаев. Однако подобные переговоры могут создать ощущение неопределенности на финансовых рынках.

Должны ли трейдеры быть начеку, поскольку доллар США и его стоимость по отношению к другим валютам могут оказаться в крайне непростой ситуации? Столкнется ли фондовый рынок с серьезными проблемами? В нашей статье мы объясним, что такое потолок госдолга и как он может влиять на рынки в ближайшие несколько недель.

Что такое потолок госдолга США?

Правительства должны занимать деньги, чтобы быть в состоянии погасить свои долги. Это можно сделать несколькими способами, например, выпуск государственных облигаций и т. д. Правительства используют эти средства для выплаты заработной платы, финансирования своих инвестиционных планов и других подобных обязательств.

Потолок долга США является законодательно утвержденной суммой государственного долга, который может накопить Казначейство США. Таким образом, потолок долга устанавливает лимит той суммы средств, которую федеральное правительство США может занять для покрытия своих финансовых потребностей. Аналитики отмечают, что если потолок госдолга будет достигнут, а перспектив для его поднятия нет, правительству придется прибегнуть к «чрезвычайным мерам» для финансирования расходов до тех пор, пока проблема не будет решена.

Поскольку переговоры о потолке госдолга США проходили и раньше, Казначейство страны ни разу не было вынуждено использовать «чрезвычайные меры». В 14-й поправке к Конституции США отмечается: «Правомерность государственного долга Соединённых Штатов... не ставится под сомнение». Некоторые аналитики предполагают, что правительство США не сможет объявить дефолт по своему долгу, даже если расходы превысят потолок госдолга.

Переговоры о потолке госдолга США: время на исходе

Потолок госдолга США в настоящее время составляет 31,4 трлн долларов США. Правительство США хочет поднять его, но переговоры между демократами и республиканцами не дали положительных результатов. В отчете Moody’s Analytics прогнозируется, что в случае длительного противостояния цены на акции упадут почти на одну пятую, а экономика сократится более чем на 4%, что приведет к потере более семи миллионов рабочих мест.

В сообщении CNN, опубликованном 9 мая, говорится, что министр финансов США Джанет Йеллен звонила генеральным директорам и бизнес-лидерам по всей стране, чтобы сообщить им о тупиковой ситуации. Йеллен сообщила членам Конгресса, что США могут объявить дефолт уже 1 июня, если вопрос о повышении лимита госдолга не будет решен.

Выступая на встрече министров финансов G7, министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула: «Идея дефолта по нашему госдолгу настолько сильно подорвет американскую и мировую экономику, что я думаю, каждый должен считать это немыслимым. Америка не должна объявлять дефолт».

Что рыночные аналитики думают о переговорах по вопросу потолка госдолга США?

В своем отчете эксперты Moody’s Analytics отметили: «то, что когда-то казалось невообразимым, теперь кажется реальной угрозой. Если и существуют расхождения во мнениях, то, скорее всего, они скоро исчезнут. Но вероятность длительных переговоров также не исключено». В дополнительном комментарии относительно потенциального нарушения лимита потолка они предполагают, что вероятность составляет 10%.

Представители Торговой палаты США заявили репортерам Reuters, что переговоры между двумя сторонами относительно потолка госдолга являются позитивными шагами на пути к поиску решения, но отметили: «мы не можем не подчеркнуть, что времени мало, и с каждым днем ​​увеличивается риск ошибки, приводящей к автоматическому краху».

Центр двухпартийной политики (BPC), аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, написал в отчете (9 мая), что правительство США может объявить дефолт по платежным обязательствам в период с начала июня по начало августа без увеличения федерального лимита долга.

Комментируя переговоры, директор BPC по экономической политике отметил: «Ближайшие недели имеют решающее значение для оценки силы государственных денежных потоков. Если решение не будет достигнуто до июня, политики начнут ежедневно играть в русскую рулетку с доверием к Соединенным Штатам, что рискует обернуться финансовой катастрофой для избирателей и страны».

Экономисты ING предположили, что длительные переговоры о потолке госдолга окажут поддержку доллару США. «Текущая ситуация неизбежно оказывает давление на склонность к риску и оказывает поддержку доллару. В настоящее время растет обеспокоенность тем, что для выхода из тупика могут потребоваться массовые продажи на фондовых или денежных рынках. В этом случае доллар США получит сильный краткосрочный импульс, учитывая также устойчивый рост спекулятивных коротких позиций по доллару США в последние несколько месяцев и одну из причин, по которой мы выступаем за отсрочку начала нисходящего тренда доллара США до третьего квартала».

В отчете Brookings Institution, цитируемом в исследовании Белого дома, говорится: «Ухудшение ожиданий в отношении возможного дефолта сделает более вероятными значительные сбои в работе финансовых рынков. Такие сбои, скорее всего, будут сопровождаться снижением цен на акции, потерей доверия потребителей и бизнеса, а также ограничением доступа к рынкам частных кредитов».

Переговоры о потолке долга США, доллар США и управление рисками

Доллар США является самой торгуемой валютой в мире. События, касающиеся экономики США, вероятно, повлияют на стоимость доллара США по отношению к другим валютам, таким как британский фунт стерлингов, евро и другие. Колебания ставок могут сказаться на ваших торговых стратегиях, особенно если они окажутся неожиданными. Торговля в периоды, когда рынки движутся против вас, может привести к потере средств; в случае с начинающим трейдером шансы на провал могут увеличиться из-за отсутствия опыта.

Управление рисками имеет важное значение, поскольку у начинающих трейдеров нет достаточного опыта работы в неблагоприятных рыночных условиях. Существует множество инструментов управления рисками, которые начинающие трейдеры могут использовать при создании торговой стратегии. Хотя брокеры предлагают эти инструменты, важно знать, как их использовать. Брокеры предлагают широкий спектр образовательных материалов, таких как вебинары, электронные книги, статьи, подготовленные профессионалами трейдинга, в которых вы найдете нужные вам ответы. Начинающие трейдеры не должны пренебрегать управлением рисками: это позволит получать удовольствие от торговли, а также уменьшит стресс и беспокойство.

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