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Экономические данные Германии снова оказались положительными

Июнь 25, 2021 16:40

В ходе вчерашней и сегодняшней торговых сессий были опубликованы различные макроэкономические данные, касающиеся экономики Германии. Все данные без исключения оказались очень позитивными с точки зрения настоящих и будущих ожиданий. Они не только улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, но и превзошли ожидания рынка. 

В четверг мы узнали данные института IFO Германии относительно деловых ожиданий, текущей ситуации и индекса деловой уверенности. В частности, стали известны следующие данные: 

  • Индекс деловых ожиданий достиг 104 пунктов, то есть вырос на 1,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания рынка –103,9 пункта. Это субиндекс немецкого делового индекса Ifo, который измеряет деловые ожидания в Германии на следующие шесть месяцев. 
  • Индекс текущей ситуации в Германии установился на уровне 99,6 пункта по сравнению с ожидаемыми 97,8 пункта, соответственно текущие условия ведения бизнеса в Германии, по мнению респондентов, очень положительны. 
  • Со своей стороны, индекс деловой уверенности IFO представляет собой опрос, который проводится среди примерно 7000 компаний, также превзошел ожидания рынка: он вырос на 2,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув значения 101,8 пункта по сравнению с ожидаемыми 100,6 пункта.  

На сегодняшней торговой сессии мы также узнали информацию об индексе потребительского климата Германии GfK, который измеряет уровень доверия потребителей к экономической активности. Поскольку он измеряет готовность потребителей тратить свои средства, увеличение этого показателя означает, что преобладают позитивные ожидания. Сегодняшние данные оказались не только лучше предыдущих, но и превзошли ожидания рынка, составив -0,3 вместо ожидаемых -4. 

Несмотря на столь позитивные макроэкономические данные, на сегодняшней торговой сессии DAX30 торгуется практически без изменений: на данный момент он снизился на 0,10%, хотя вчерашнюю торговую сессии ему удалось завершить ростом на 0,86%.  

С технической точки зрения, на графике H4 видно, что за несколько последних сессий DAX30, установив исторические максимумы 14 июня, продолжил консолидацию. Цена пересекла медвежью скользящую среднюю на H4 и временно потеряла 200-дневную скользящую среднюю (красного цвета), хотя, после ей удалось подняться вверх. 

В настоящее время у DAX30 два основных уровня сопротивления – линии краткосрочного нисходящего тренда красного цвета. Пробитие этих уровней вверх может положить начало формированию нового восходящего импульса в поисках рекордных максимумов. И наоборот, если цена опустится ниже значения 200-дневной скользящей средней, мы, вероятнее всего, увидим дальнейшую коррекцию до уровней недельных минимумов. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, H4 – Диапазон данных: c 7 апреля 2021 г. по 25 июня 2021 г. по состоянию на 25 июня 2021 г. в 12:50 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 3,6% 
  • 2019: 25,48% 
  • 2018: -18,26% 
  • 2017: 12,51% 
  • 2016: 6,87% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova