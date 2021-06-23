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Компания Plug Power опубликовала результаты своей деятельности за квартал

Июнь 23, 2021 16:05

Результаты деятельности Plug Power за квартал

Plug Power – американская компания, акции которой котируются на бирже Nasdaq, в основном занимается разработкой водородных топливных элементов, чтобы те заменили традиционные батареи, используемые в электромобилях. Эти батареи использую водород в качестве топлива, что позволяет им заряжаться всего за несколько минут. 

В последние годы мы наблюдаем за сильным ростом сектора электромобилей. Благодаря изменениям в законодательстве и борьбе с изменением климата рыночная ниша данного типа транспортных средств значительно расширилась. Крупные игроки на рынке, включая автомобильного гиганта Tesla или китайские компании NIO и Xpeng, являются лидерами ниши. Другие производители, придерживавшихся создания более традиционных автомобилей, постепенно присоединяются к ним, разрабатывая новые гибридные или полностью электрические модели. В результате это Plug Power в начале 2021 года подписала новаторское соглашение с компанией Renault, создав совместное предприятие на территории Франции. 

Кроме того, в феврале прошлого года мы также узнали о соглашении, достигнутом между Plug Power и испанской транснациональной компанией Acciona, целью которого является создание совместного предприятия в Мадриде для инвестирования в экологически чистый водород. Таким образом, компании стараются занять долю рынка в 20% до 2030 г. 

В ходе вчерашней торговой сессии мы узнали результаты компании за квартал, которые не оправдали ожидания рынка: прибыль на акцию составила -0,12 доллара по сравнению с ожидаемыми 0,08 доллара. Кроме того, выручка оказалась ниже ожидаемой, достигнув 71,96 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 72,16 млн долларов. 

Несмотря на плохие результаты, во время вчерашней торговой сессии акции компании выросли на 13,97% до 34 долларов за акцию. Это стало возможным благодаря перспективам развития компании в будущем, поскольку ходят слухи о том, что, возможно, она объявит о новом важном соглашении на предстоящих торговых сессиях.  

С технической точки зрения, за последние несколько лет мы стали свидетелями высокой волатильности этих акций, результатом которой стало мощное бычье ралли и рост на 973,10% за последний год. В свою очередь, это привело к тому, что в начале 2021 года цена достигла рекордных максимумов, после чего начала сильную коррекцию от уровня 75,39 доллара, упав до уровня ниже 20 долларов за акцию. 

В настоящее время цена изо всех сил пытается преодолеть текущий уровень сопротивления в области около 34,50 долларов за акцию после того, как ей удалось преодолеть уровень 200-дневной скользящей средней (красная) и уровень восстановления Фибоначчи 23,6%. На данный момент необходимо внимательно следить за движение цены в предстоящие торговые сессии и понять, сможет ли она наконец преодолеть текущий уровень сопротивления. Или, наоборот, цена будет поддерживать текущие уровни поддержки, чтобы продолжить отскок вверх, подтверждая тем самым смену тренда. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Plug Power, Daily – Диапазон данных: c 4 февраля 2020 г. по 23 июня 2021 г. по состоянию на 23 июня 2021 г. в 12:15 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  

Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 973.10% 
  • 2019: 154,84% 
  • 2018: -47,46% 
  • 2017: 96,67% 
  • 2016: -43,13% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova