Компания Palantir Technologies купила золото на 50,7 миллиона долларов

Август 24, 2021 16:25

Как мы отметили в нашем еженедельном обзоре рынка в понедельник, сегодня утром стали известны квартальные данные по ВВП Германии, которые превзошли ожидания рынка: во втором квартале экономика Германии выросла на 1,6%, в результате чего рост ВВП в годовом исчислении превысил ожидаемый уровень на две десятых процента, составив 9,8%.

В принципе, это могло бы подтвердить идею о том, что мы находимся на пути роста и восстановления экономики, но предварительные данные PMI были довольно негативными. Это может быть признаком того, что влияние штамма “Дельта” может оказаться сильнее, чем ожидалось, усугубив темпы восстановления экономики, как в случае с нефтью.

Реальность такова, что неопределенность в отношении будущего продолжает расти с каждым днем в виду различных факторов: геополитические изменения, которые включают, например, бегство из Афганистана и возможные конфликты в будущем, борьба за глобальную гегемонию между США и Китаем, развитие ситуации с пандемией, начавшейся более полутора лет назад.

Если мы добавим ко всему этому неопределенность и нестабильность, которые могут возникнуть на финансовых рынках ввиду экономических мер, которые такие органы, как Федеральная резервная система или Европейский центральный банк, могут принять для борьбы с инфляцией, как, например, повышение процентных ставок и постепенное сокращение программ выкупа активов, которые проводились в последние годы, то неудивительно, что все больше и больше людей сомневаются в этих органах и фиатных валютах, ища альтернативы в виде криптовалют или возвращаясь к золоту, как и в случае с Palantir.

Palantir – американская компания, основанная в 2003 году и специализирующаяся на больших данных, в основном сосредоточена на создании и внедрении программных платформ для государственных органов разведки и обороны, IPO которой состоялось 30 сентября 2020 года с оценочной рыночной стоимостью в 22 млрд долларов.

Компания представила свои результаты за второй квартал 12 августа, которые превзошли ожидания рынка: прибыль на акцию и выручка составили 0,04 доллара и 375,64 млн долларов соответственно.

Но больше всего в отношении этой компании поражает то, что недавно она объявила о приобретении золотых слитков на сумму 50,7 млн долларов в рамках своей стратегии диверсификации рисков перед возможным событием типа «Черный лебедь» на фондовых рынках, тем самым продемонстрировав свои сомнения в будущем.

В дополнение к этой покупке Palantir также объявила, что будет принимать платежи в биткойнах и золоте, хотя на данный момент никто еще не оплатил данными способами.

С технической точки зрения, после впечатляющего роста фондового рынка в течение 2020 года и в начале 2021 года, акции Palantir в настоящее время далеки от уровня рекордных максимумов около 45 долларов за акцию, достигнутых в январе прошлого года, после чего началась резкая коррекция. В результате цена опустилась до отметки годовых минимумов около 17,70 долларов за акцию.

В настоящий момент акции Palantir торгуются около психологического уровня в 25 долларов за акцию. Его преодоление может сформировать новый восходящий импульс, благодаря которому цене придется столкнуться с несколькими уровнями сопротивления, прежде чем она достигнет максимумов. Напротив, похоже, что цена нашла поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней (красного цвета) после неоднократных отскоков от нее с середины июля.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Palantir, Daily – Диапазон данных: 10 декабря 2020 г. по 24 августа 2021 г. по состоянию на 24 августа 2021 г. в 11:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.





Результаты за последние два года:

2021: 11.83% (первая половина)

2020: 147.89%

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