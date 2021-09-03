Данные по безработице в США будут опубликованы сегодня

Сентябрь 03, 2021 13:15

Как это обычно бывает в первую пятницу каждого месяца, внимание рынка сегодня будет сосредоточено на публикации отчета об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls, NFP) и данных об уровне безработицы.

Во время выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что оставшаяся часть 2021 года может стать подходящим временем для начала постепенного сокращения программы выкупа активов, при этом уровни процентных ставок останутся неизменными. Поэтому данные по безработице, которые будут опубликованы сегодня, имеют очень важное значение. Если они превзойдут ожидания рынка, то ФРС, возможно, решит начать процесс сокращения вышеупомянутой программы на заседании, которое пройдет в конце сентября.

Во время вчерашней торговой сессии количество заявок на пособие по безработице в США составило 340 000 штук по сравнению с ожидаемыми 345 000, что на 14 000 заявок меньше, чем на прошлой неделе.

По прогнозам, данные отчета NFP укажут на создание 750 000 новых рабочих мест по сравнению с 943 000 рабочих мест в прошлом месяце. Как видно на графике ниже, если данный показатель превзойдет ожидания аналитиков, это будет третий месяц подряд, когда реальные результаты оказываются лучше ожидаемых:





Источник: Investing.com

В ходе сегодняшней торговой сессии мы также узнали о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не только подал в отставку, но и отказался от участия в следующих выборах. Население Японии неоднократно высказывало критику в адрес Ёсихидэ Суга в отношении его действий для борьбы с пандемией. Он уходит в отставку через год после того, как сменил пользовавшегося популярностью среди японцев Синдзо Абэ, который покинул пост из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на политическую нестабильность, которую это событие может вызвать в стране восходящего солнца, новость об отставке премьер-министра была очень хорошо воспринята рынками - при этом индекс Nikkei вырос на 2,05% в ходе сегодняшней торговой сессии.

На дневном графике Nikkei видно, что в результате сильного ралли цена смогла подняться выше линии среднесрочного тренда, начавшегося на уровнях максимумов февраля. Именно там цена начала боковое движение между уровнем, выделенным нижней красной полосой, и вышеупомянутой линией тренда.

В течение нескольких последних недель, данный уровень и уровень 200-дневной скользящей средней выступали в качестве поддержки, пока цена, наконец, не совершила восходящий рывок. Этот импульс может привести к новому скачку вверх, который, возможно, приведет к усилению бычьих сигналов расположения краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. Тем не менее, на графике видно, что у цены есть несколько уровней сопротивления, которые ей необходимо преодолеть, прежде чем она сможет достичь уровня годовых максимумов.

Будет очень интересно понаблюдать за тем, совершит ли цена откат, поскольку если ей удастся продолжить движение вверх, то вероятность формирования нового бычьего импульса возрастет.





Источник: Admirals MetaTrader 5, JP225, Daily – Диапазон данных: 27 июня 2020 г. по 3 сентября 2021 г. по состоянию на 3 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 16.01%

2019: 18.20%

2018: -12.08%

2017: 19.10%

2016: 0.42%

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