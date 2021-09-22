Результаты Adobe за квартал в очередной раз превзошли ожидания рынка

Сентябрь 22, 2021 15:05

Внимание рынка во время сегодняшней торговой сессии будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы и неопределенности в экономике Китая, вызванной техническим банкротством компании Evergrande. Тем не менее, Evergrande заверила, что завтра будет производить купонные выплаты по облигациям, котирующимся на бирже Шэньчжэня.

Заседание Федеральной резервной системы и последующая пресс-конференция состоятся сегодня около 19:30 по BST. Хотя многие ждут того, что ФРС не изменит свою политику в отношении процентных ставок, рынок будет внимательно следить за пресс-конференцией, поскольку дата начала сворачивания программы выкупа активов может быть изменена.

Между тем сезон квартальных отчетов продолжается. Главным героем вчерашней торговой сессии стала популярная американская компания Adobe, которая занимается созданием программ и программного обеспечения, использующихся в основном для редактирования и дизайна веб-страниц и изображений.

Компания представила свои результаты после закрытия рынка, которые, как и предыдущие результаты, оказались немного лучше прогнозов рынка: прибыль на акцию составила 3,11 доллара США, а выручка – 3 940 млн долларов США.

Хотя эти результаты превзошли ожидания, они все же не очень сильно отличались от прогнозов. Напротив, результаты предыдущих месяцев были более впечатляющими, что некоторые аналитики приняли за признак слабости в развитии Adobe.

Источник: Investing.com



В течение последних месяцев котировки акций следовали восходящему тренду благодаря сильному импульсу, который сформировался после прорыва верхней границы бокового канала между своей линией нисходящего тренда и уровнем поддержки около 437 долларов за акцию.

После прорыва этого уровня цена поддерживалась 18-дневной скользящей средней (белого цвета), пока не достигла исторического максимума в 673,82 доллара за акцию, после чего начала коррекцию до уровня Фибоначчи 23,8%.

Однако на дневном графике видна отрицательная дивергенция между ценой и индикатором MACD. Поэтому стоит внимательно следить за ценой в ближайшие торговые сессии, так как, возможно, она продолжит коррекцию.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Adobe, Daily – Диапазон данных: 29 июля 2020 г. по 22 сентября 2021 г. по состоянию на 22 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. Caption



Результаты за последние пять лет:

2020: 51.64%

2019: 45.78%

2018: 29.10%

2017: 70.22%

2016: 9.59%