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Китай: плохие данные по PMI в сфере производства и ограничения на видеоигры

Август 31, 2021 16:30

Во время сегодняшней торговой сессии Китай фигурирует в новостях по двум причинам: видеоигры и макроэкономические данные страны. Что касается видеоигр, китайское правительство объявило, что намерено бороться с игровой зависимостью среди молодого населения. Было принято решение ограничить время на видеоигры до трех часов в неделю с 20:00 до 21:00 часов по выходным (пятница, суббота и воскресенье) в дополнение к праздничным дням среди лиц младше 18 лет. 

Это может показаться очень странным и спорным, но стоит учесть, что Китай рассматривает игровую зависимость как угрозу для экономики страны, поскольку молодые люди предпочитают играть в видеоигры, а не заниматься учебой или работать полный рабочий день. Таким образом, правительство под председательством Си Цзиньпина продолжает придерживаться мер, принятых в 2019 году, которые ограничивали игровое время среди несовершеннолетних полутора часами в день до 10 часов вечера. 

Этот шаг может нанести удар по этой отрасли, поскольку Китай является одним из ее крупнейших потребителей, и такие компании, как Tencent, будут вынуждены внести изменения в свои услуги и подстроиться под эти новые ограничения, добавив, например, системы распознавания лиц, не позволяющие несовершеннолетним играть в ночное время, за рамками установленных часов. 

С другой стороны, Китай также оказался в новостях после того, как сегодня были опубликованы данные индекса PMI в производственном секторе за август, которые не только оказались хуже данных в прошлом месяце, но и не оправдали ожиданий рынка

Хотя, как мы упоминали в нашем анализе в июле, что в связи с увеличением торгового баланса за счет экспорта в течение первой половины года, мы можем наблюдать замедление темпов роста обрабатывающей промышленности Китая в течение июля и августа после того, как оба раза данные оказались хуже, чем того ожидали аналитики. 

В частности, в июле прошлого года PMI в сфере производства установился на уровне 50,4 пункта по сравнению с ожидаемым 50,8, в то время как в августе он составил 50,1 пункта по сравнению с ожидаемыми 50,2 пункта. 

Такое сокращение производственной активности можно частично объяснить проблемами, вызванными быстрым распространением нового штамма коронавируса и наводнениями в стране на протяжении последних недель. 

Если, как мы упоминали в нашем предыдущем анализе по индексу Hang Seng, он оказался одним из худших показателей в первой половине года, поднявшись всего на 5,86% из-за сильной коррекции в феврале прошлого года. Замедление экономики еще сильнее влияет на китайские индексы, поскольку в июле и августе индекс Hang Seng упал более чем на 10,20% после пробития канала между зеленой и красной полосами. Таким образом, этот индекс упал на 4,97% за этот год

С технической точки зрения, цена достигла цели канала, поэтому она может сформировать двойное дно на уровне годовых минимумов, отмеченных нижней красной полосой. С другой стороны, если посмотреть на стохастический индикатор и индикатор MACD, между ними и ценой можно увидеть положительную дивергенцию. Поэтому отскок от минимумов может произойти, хотя для этого очень важно, чтобы цене удалось преодолеть уровень 18-дневной скользящей средней, которая выступает в качестве основного уровня сопротивления. 

С другой стороны, потеря текущего уровня поддержки может привести к дальнейшей коррекции до уровней около 23 950/24 000 пунктов. 
 
 
Источник: Admirals MetaTrader 5, HSI50, Daily – Диапазон данных: 7 апреля 2020 г. по 31 августа 2021 г. по состоянию на 31 августа 2021 г. в 11:20 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
  
Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: -3.40% 
  • 2019: 9.07% 
  • 2018: -13.61% 
  • 2017: 35.99% 
  • 2016: 0.39% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova