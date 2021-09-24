Новая функция «чаевых» в Twitter способствует росту Bitcoin

Сентябрь 24, 2021 18:50

За последние несколько недель мы наблюдали за ростом волатильности цифровых валют. Цена биткоина пережила ряд взлетов и падений после того, как Сальвадор сделал его законным платежным средством, а Twitter подтвердил, что это будет одна из валют, принимаемых в рамках их новой функции «чаевых».

После того, как Bitcoin был легализован в качестве платежного средства в Сальвадоре, что казалось историческим моментом и настоящей революцией, он пережил сильную волатильность, а неопределенность на рынке вызвала сильное нисходящее движение цен на различные криптовалюты.

Во время торговых сессий перед его легализацией в Сальвадоре, Биткоин пережил сильный отскок вверх, в результате которого он снова начал торговаться в области, близкой к 53000 долларов США. Однако после технических проблем, которые возникли в связи с реализацией проекта в стране Центральной Америки, Биткоин претерпел сильную неудачу, как следствие образовалась медвежья свеча с дневным диапазоном более 10 000 долларов США между ценой максимума и минимума торговой сессии.

Это вызвало сильное падение некоторых криптовалют в среднем на 20%: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Ripple завершили торговую сессию падением на 11,19%, 12,84%, 18,90% и 19,18% соответственно.

После пары недель неопределенности цена стала восстанавливаться и бороться за 200-дневную скользящую среднюю (красного цвета), однако обвалилась, достигнув уровня восстановления Фибоначчи 50% и 40 000 долларов США за биткойн. Здесь, похоже, цена наконец-то нашла поддержку для формирования нового восходящего импульса.

Этот импульс поддерживается позитивными новостями от Twitter. Компания недавно подтвердила, что биткойн будет одной из валют, принимаемых для совершения платежей в новой функции «чаевых», которую уже тестировали в мае. Эта функция позволяет создателям контента получать доход и выплаты от своих подписчиков за твиты, которые они публикуют в социальной сети.

На дневном графике Bitcoin видно, что после технических проблем, с которыми столкнулся Сальвадор при внедрении биткойна в качестве законного платежного средства, цена резкое двинулась вниз, что привело к потере уровня в 40 000 долларов в середине текущей недели.

Область между 200-дневной скользящей средней (красного цвета) и уровнем в 40 000 долларов в настоящее время является основным уровнем поддержки. Пока цена будет удерживать этот уровень, общее настроение рынка будет оставаться положительным. Потеря этого уровня приведет к дальнейшей коррекции, в результате которой цена может двинутся к годовым минимумам около уровня 30 000 долларов, отмеченного нижней красной полосой.

С другой стороны, цена должна столкнуться с несколькими уровнями сопротивления, и кажется, что ее краткосрочные и среднесрочные скользящие средние (белая и оранжевая) могут образовать медвежье пересечение. Стоит очень внимательно следить за ценой: если ей не удастся пробить эти уровни вверх, она может вернуться к месячным минимумам.

Бычий прорыв первого уровня сопротивления может привести к тому, что цена частично восстановится и продолжит движение к уровню 50 000 долларов. Однако до тех пор, пока цена не преодолеет линию нисходящего тренда, ожидать сильного восходящего движения в краткосрочной / среднесрочной перспективе не стоит.





Источник: Admirals MetaTrader 5, BTCUSD, Daily – Диапазон данных: 14 декабря 2020 г. по 24 сентября 2021 г. по состоянию на 24 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 302.3%

2019: 94%

2018: -73.2%

2017: 1337.7%

2016: 124.1%

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