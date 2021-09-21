Авиационная отрасль возвращается в привычное русло благодаря США

Сентябрь 21, 2021 15:40

Вчера большинство мировых фондовых рынков понесли тяжелые потери из-за кризиса Evergrande.

Однако неудача постигла не все секторы экономики, и, в частности, этот день стал исключительно положительным для авиакомпаний.

Этот сектор очень сильно пострадал из-за начала пандемии коронавируса. Прогнозы по развитию отрасли оставались негативными, пока она несла огромные убытки из-за ограничений на поездки, носящие международный характер.

Однако вчера координатор Белого дома по борьбе с Covid-19 Джефф Зиентс объявил, что США планируют ослабить ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных посетителей с начала ноября.

Данная новость оказала практически мгновенный эффект: через несколько минут участники рынка вернулись к инвестированию в отрасль авиаперевозок, а прогнозы на четвертый квартал текущего года улучшились.



Источник: Admirals MetaTrader 5, IAG, H4 – Диапазон данных: 21 апреля 2021 г. по 21 сентября 2021 г. по состоянию на 21 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



На графике выше представлена динамика цены акций IAG за последние пять месяцев.

На изображении отчетливо видно, что на протяжении всего этого периода трейдеры торговали акциями IAG в диапазоне, в пределах медвежьего канала шириной примерно 33 GBX.

Улучшение прогнозов продаж на четвертый квартал вызвало сильное восходящее движение, которое помогло цене пробить уровень сопротивления этого канала.

Трейдеры начали искать новые уровни потенциальной фиксации прибыли.

Исходя из характеристик этой технической фигуры, цена может достичь этот уровень за несколько предстоящих часов. Он расположен близко к ценовому уровню в 180 GBX, который изображен в виде зеленой горизонтальной линии. В этой области стоит ожидать усиления давления со стороны продавцов.

Этот уровень является результатом сложения амплитуды канала, 33 GBX, и точки прорыва этого канала, 157 GBX, представленной красной горизонтальной линией.

Однако важно учитывать, что индикатор RSI в настоящее время находится в зоне перекупленности.

Некоторые трейдеры полагались на этот индикатор ранее для фиксации прибыли после того, как его значение достигло уровня 85. Станут ли они открывать позиции, если RSI упадет ниже 70?



Этот паттерн будет сохраняться до тех пор, пока цена акций IAG будет находиться выше 157 GBX.

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