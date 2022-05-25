Заказы на товары длительного пользования в США и инфляционное давление

Май 25, 2022 12:44

Сегодня будет опубликован отчет о заказах на товары длительного пользования в США за апрель, пока высокие темпы инфляции и опасения замедления экономического роста остаются главными причинами нервозности на рынке. Аналитики считают, что показатель индикатора заказов на товары длительного пользования упадет с 1,1% в марте до 0,6% в апреле. Если фактические результаты будут неожиданными, волатильность доллара США может резко возрасти.

Товары длительного пользования — это товары, срок службы которых составляет три и более года, а их стоимость относительно высока по сравнению с ценой на товары, которые мы приобретаем ежедневно. Данный индикатор дает представление о состоянии производственного сектора и промышленной производительности США. В нынешних условиях высокой инфляции разумно предположить, что расходы на товары длительного пользования могут сократиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что может повлиять на общий рост ВВП в этом квартале.

Рынок труда США

Даже если расходы на такие продукты, как тяжелая техника, снижаются, обратная ситуация наблюдается в сфере занятости населения. Рынок труда — позитивный аспект экономики США на момент написания статьи. По мере того, как пандемия отступает, работодатели открывают больше рабочих мест, даже несмотря на то, что в долгосрочной перспективе вероятность начала умеренной рецессии набирает обороты. Данные отчета Non-Farm Payrolls в следующую пятницу покажут, удается ли рынку труда США сохранять стабильность в условиях экономических препятствий.

Помимо этого следует также отметить, что недавнее предупреждение о снижении прибыли от Snapchat привело к тому, что ее акции и акции других крупнейших по капитализации технологических компаний обвалились, поскольку инвесторы начали шортить компанию. Соответственно, индекс волатильности VIX вырос, а фьючерсы на акции, похоже, двинулись вниз.

Цены на сырую нефть

Медвежьи настроения в отношении акций технологических компаний не распространились на рынки сырой нефти, которые из-за возросшего спроса на поездки и транспорт, а также из-за опасений дефицита предложения на фоне геополитических событий в Украине, сохраняют явно бычий характер. По этим же причинам цены на природный газ также довольно высоки.

Наконец, сегодня мы узнаем важные новости от двух крупных центральных банков. FOMC опубликует протоколы последнего заседания, а сегодня вечером состоится выступление управляющего Банка Японии Куроды. Если Федеральная резервная система объявит о более агрессивной риторике, цена доллар США может резко измениться. Банк Японии сохраняет гибкую политику, но любые сигналы о ее прекращении могут привести к колебаниям валютных кросс-курсов с JPY по мере роста инфляции в регионе, что вынудит РБНЗ увеличить ключевую процентную ставку с 1,5% до 2%.

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