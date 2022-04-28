Торговые новости для начинающих: что такое заказы на товары длительного пользования?

Апрель 28, 2022 16:03

В чем разница между костюмом и автомобилем? Различий гораздо больше, чем вы думаете.

С экономической точки зрения, товары краткосрочного пользования, такие как одежда, и товары длительного пользования, такие как автомобили, предназначены для разного использования потребителем. Люди покупают, носят и выбрасывают костюмы относительно быстро. Автомобиль используется ими на протяжении многих лет и считается товаром длительного пользования, поскольку служит дольше. Другое ключевое отличие заключается в том, что автомобиль стоит намного дороже, чем костюм.

Автомобили, которые вы покупаете – это товары длительного пользования, как и стиральные машины, компьютеры, газонокосилки и другое оборудование. Если товары служат более трех лет и их стоимость относительно высока, они попадают в категорию товаров длительного пользования.

Потребительские расходы и заказы на товары длительного пользования

Понятие "потребительские расходы" подразумевает под собой сумму денег, которую домашние хозяйства и предприятия используют для покупки товаров длительного и краткосрочного пользования. Правительства и финансовые аналитики тщательно отслеживают изменения в категории расходов на товары длительного пользования, поскольку контрольный показатель отражает уверенность потребители и предприятия относятся к инвестициям в более дорогие товары.

Когда экономика развивается, а на рынке труда нет проблем, потребители, как правило, чувствуют себя более уверенно и тратят свои деньги или берут кредиты на покупку автомобилей. Если экономическое состояние ухудшается, а рабочих мест не хватает, потребители реагируют иначе, откладывая покупку более дорогих товаров.

Подобное поведение наблюдается как на уровне отдельного человека, так и на уровне бизнеса. В неблагоприятном экономическом климате предприятия, вероятнее всего, отложат установку дорогой электроники и офисного оборудования. Улучшение экономических перспектив подтолкнет предприятия на покупку новых установок и оборудования.

Опережающий индикатор

Заказы на товары длительного пользования измеряют количество заказов на эти типы товаров за определенный период времени – месяц, квартал или год. Контрольный показатель является опережающим индикатором, т.е. его результаты используются для прогнозирования вероятности экономического тренда – роста или рецессии.

Если показатели ежемесячного отчета о заказах на товары длительного пользования растут, инвесторы делают обоснованное предположение о том, что экономика находится в восходящем тренде. Если результаты по данного индикатора окажутся хуже результатов за предыдущий месяц, у инвесторов есть все основания предполагать, что существует краткосрочный и среднесрочный риск рецессии или периода более медленного роста экономики.

Какую информацию дают нам заказы на товары длительного пользования?

Отчеты о заказах на товары длительного пользования говорят нам о:

Скорости увеличения или уменьшения количества новых заказов промышленных товаров

Скорости увеличения или уменьшения количества отправляемых заказов на новые товары

Уменьшении или увеличении количества невыполненных заказов (показывает, большой ли спрос)

Увеличились или сократились запасы товаров длительного пользования

Уровне заказов на товары оборонного и транспортного назначения

Как трейдеры и инвесторы используют индикатор заказов на товары длительного пользования?

Форекс-трейдеры и фондовые инвесторы используют индикатор заказов на товары длительного пользования по-разному.

В случае слабых показателей заказов на товары длительного пользования трейдеры инструментов Форекс и CFD обратят свое внимание на валютную пару, на цену которой повлиял отчет. Например, в некоторых экономических условиях результаты отчета о заказах на товары длительного пользования в США могут ослабить доллар США по отношению к другим валютам.

В случае хороших показателей индикатора инвестор может отдать предпочтение инвестированию в сектор коммерческих самолетов или оборонный сектор.

Пример торговли на основании отчета о заказах на товары длительного пользования

Рассмотрим ситуацию, когда показатели заказов на товары длительного пользования в Великобритании ухудшились и теперь демонстрируют отрицательный рост.

Трейдеры инструментов Форекс и CFD, вероятно, будут рассматривать это как признак ослабления экономики Великобритании и начнут шортить (открывать короткие позиции) GBP. В результате фунт стерлингов ослабнет по отношению к другим валютам, а трейдеры CFD, которые продавали фунт стерлингов, заработают на разнице в цене открытия и закрытия позиций.

Данная ситуация показывает, как недостаточная уверенность в перспективах экономического роста Великобритании может повлиять на торговые решения трейдеров

Пример инвестирования на основании отчета о заказах на товары длительного пользования

В другой ситуации показатели заказов на товары длительного пользования в Великобритании выросли и теперь демонстрируют положительный рост.

Фондовые инвесторы, вероятно, изучат уровень спроса на определенные товары, такие как самолеты, грузовики или другие транспортные средства, и купят больше акций в этих секторах. Инвесторы также могут увеличить объемы своих инвестиций на базовых товарных рынках, такие как сталь, которая широко используется в производственных процессах.

Данная ситуация показывает, как растущая уверенность в перспективах экономического роста Великобритании влияет на решения инвесторов.

Даты публикации отчетов о заказах на товары длительного пользования можно увидеть в календаре Форекс от Admirals. Помните, что эти отчеты являются источником разнообразных торговых и инвестиционных идей.

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