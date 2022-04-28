Торговые новости для начинающих: что такое заказы на товары длительного пользования?
В чем разница между костюмом и автомобилем? Различий гораздо больше, чем вы думаете.
С экономической точки зрения, товары краткосрочного пользования, такие как одежда, и товары длительного пользования, такие как автомобили, предназначены для разного использования потребителем. Люди покупают, носят и выбрасывают костюмы относительно быстро. Автомобиль используется ими на протяжении многих лет и считается товаром длительного пользования, поскольку служит дольше. Другое ключевое отличие заключается в том, что автомобиль стоит намного дороже, чем костюм.
Автомобили, которые вы покупаете – это товары длительного пользования, как и стиральные машины, компьютеры, газонокосилки и другое оборудование. Если товары служат более трех лет и их стоимость относительно высока, они попадают в категорию товаров длительного пользования.
Потребительские расходы и заказы на товары длительного пользования
Понятие "потребительские расходы" подразумевает под собой сумму денег, которую домашние хозяйства и предприятия используют для покупки товаров длительного и краткосрочного пользования. Правительства и финансовые аналитики тщательно отслеживают изменения в категории расходов на товары длительного пользования, поскольку контрольный показатель отражает уверенность потребители и предприятия относятся к инвестициям в более дорогие товары.
Когда экономика развивается, а на рынке труда нет проблем, потребители, как правило, чувствуют себя более уверенно и тратят свои деньги или берут кредиты на покупку автомобилей. Если экономическое состояние ухудшается, а рабочих мест не хватает, потребители реагируют иначе, откладывая покупку более дорогих товаров.
Подобное поведение наблюдается как на уровне отдельного человека, так и на уровне бизнеса. В неблагоприятном экономическом климате предприятия, вероятнее всего, отложат установку дорогой электроники и офисного оборудования. Улучшение экономических перспектив подтолкнет предприятия на покупку новых установок и оборудования.
Опережающий индикатор
Заказы на товары длительного пользования измеряют количество заказов на эти типы товаров за определенный период времени – месяц, квартал или год. Контрольный показатель является опережающим индикатором, т.е. его результаты используются для прогнозирования вероятности экономического тренда – роста или рецессии.
Если показатели ежемесячного отчета о заказах на товары длительного пользования растут, инвесторы делают обоснованное предположение о том, что экономика находится в восходящем тренде. Если результаты по данного индикатора окажутся хуже результатов за предыдущий месяц, у инвесторов есть все основания предполагать, что существует краткосрочный и среднесрочный риск рецессии или периода более медленного роста экономики.
Какую информацию дают нам заказы на товары длительного пользования?
Отчеты о заказах на товары длительного пользования говорят нам о:
- Скорости увеличения или уменьшения количества новых заказов промышленных товаров
- Скорости увеличения или уменьшения количества отправляемых заказов на новые товары
- Уменьшении или увеличении количества невыполненных заказов (показывает, большой ли спрос)
- Увеличились или сократились запасы товаров длительного пользования
- Уровне заказов на товары оборонного и транспортного назначения
Как трейдеры и инвесторы используют индикатор заказов на товары длительного пользования?
Форекс-трейдеры и фондовые инвесторы используют индикатор заказов на товары длительного пользования по-разному.
В случае слабых показателей заказов на товары длительного пользования трейдеры инструментов Форекс и CFD обратят свое внимание на валютную пару, на цену которой повлиял отчет. Например, в некоторых экономических условиях результаты отчета о заказах на товары длительного пользования в США могут ослабить доллар США по отношению к другим валютам.
В случае хороших показателей индикатора инвестор может отдать предпочтение инвестированию в сектор коммерческих самолетов или оборонный сектор.
Пример торговли на основании отчета о заказах на товары длительного пользования
Рассмотрим ситуацию, когда показатели заказов на товары длительного пользования в Великобритании ухудшились и теперь демонстрируют отрицательный рост.
Трейдеры инструментов Форекс и CFD, вероятно, будут рассматривать это как признак ослабления экономики Великобритании и начнут шортить (открывать короткие позиции) GBP. В результате фунт стерлингов ослабнет по отношению к другим валютам, а трейдеры CFD, которые продавали фунт стерлингов, заработают на разнице в цене открытия и закрытия позиций.
Данная ситуация показывает, как недостаточная уверенность в перспективах экономического роста Великобритании может повлиять на торговые решения трейдеров
Пример инвестирования на основании отчета о заказах на товары длительного пользования
В другой ситуации показатели заказов на товары длительного пользования в Великобритании выросли и теперь демонстрируют положительный рост.
Фондовые инвесторы, вероятно, изучат уровень спроса на определенные товары, такие как самолеты, грузовики или другие транспортные средства, и купят больше акций в этих секторах. Инвесторы также могут увеличить объемы своих инвестиций на базовых товарных рынках, такие как сталь, которая широко используется в производственных процессах.
Данная ситуация показывает, как растущая уверенность в перспективах экономического роста Великобритании влияет на решения инвесторов.
Даты публикации отчетов о заказах на товары длительного пользования можно увидеть в календаре Форекс от Admirals. Помните, что эти отчеты являются источником разнообразных торговых и инвестиционных идей.
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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.