Отчет NFP в центре внимания, Банк Канады примет решение по процентной ставке

Декабрь 06, 2023 14:29

Отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP), который будет опубликован в пятницу, выделяется среди других важных финансовых данных этой недели. Последнее исследование вакансий и текучести рабочей силы в США (JOLTS), опубликованное во вторник, показало, что соотношение вакансий к числу безработных упало до 1,34, что является самым низким показателем за последние два с половиной года.

Условия на рынке труда играют важную роль при принятии решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Хотя некоторые аналитики предполагают, что ФРС планирует значительное снижение ставок в 2024 году, экономисты Blackrock полагают, что эти прогнозы могут не сбыться. В беседе с журналистами главный инвестиционный аналитик Blackrock Вэй Ли отметил: «Должно случиться что-то очень серьезное, чтобы эти прогнозы сбылись. Мы думаем, что ФРС снизит ставки, вероятно, во второй половине следующего года, но количество сокращений, которые они произведут, будет немного меньше по сравнению со старыми экономическими циклами, старыми рецессиями».

В Австралии темпы роста ВВП в третьем квартале 2023 года составили 2,1%, что соответствует показателю второго квартала. В докладе Австралийского бюро статистики (ABS) более высокие, чем ожидалось, темпы роста объясняются «государственными расходами и капитальными вложениями».

Решение Банка Канады по процентной ставке

Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке позже сегодня. Экономисты предполагают, что Банк Канады сохранит затраты по займам на прежнем уровне, поскольку различные данные показали, что инфляция падает, а рынок труда начал ощущать эффект от мер по ужесточению денежно-кредитной политики, предпринятых в первой половине года.

Аналитики рынка полагают, что правление Банка Канады снизит процентные ставки во втором квартале 2024 года. Комментируя предстоящее решение по ставке, экономисты CIBC написали: «Если губернатор хочет придерживаться своей точки зрения о том, что для достижения двухпроцентного индекса потребительских цен не нужна рецессия, он не сможет усилить давление процентных ставок на экономику, которая уже демонстрировала нулевой средний рост в двух предыдущих кварталах. Забыть, что центральный банк должен объявить решение по ставке, очень легко, потому что в данный момент нет абсолютно никаких оснований для изменения процентной ставки».

Отчет NFP США в ноябре

В пятницу Федеральное бюро статистики труда (BLS) опубликует ноябрьский отчет Nonfarm Payrolls. Отчет NFP всегда внимательно изучается аналитиками рынка, поскольку он отражает состояние и условия рынка труда в США. Рынки ожидают, что показатель NFP составит 185 000, что выше показателя в 150 000, зафиксированного в октябре.

Более высокий, чем ожидается, показатель поможет доллару США укрепиться, поскольку аналитики предполагают, что Федеральная резервная система может пересмотреть свои планы по процентным ставкам, хотя большинство экономистов считают, что совет директоров рассматривает возможность снижения ставки в первом квартале 2024 года. Напротив, более низкий, чем ожидается, показатель NFP укажет, что на рынок труда повлияли меры ужесточения денежно-кредитной политики.

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