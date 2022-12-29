Влияние невидимых новостей на торговлю и инвестирование

Декабрь 29, 2022 15:48

Множество статей, публикуемых каждый день в финансовых СМИ, делают работу рынка более прозрачной, тем не менее, новички должны знать, что невидимые новости о торговле и инвестициях могут оказать сильное влияние на ценовые тренды.

Невероятная покупательная способность центральных банков и хедж-фондов означает, что их влияние на рынки огромно. У этих двух участников рынка есть триллионы долларов США, которые они могут инвестировать в усиление или изменение рыночных трендов, иногда сбивая с толку миллионы других трейдеров.

Доля новостей, исходящая от этих тяжеловесов ниже, чем доля других рыночных новостей, таких как отчеты о прибылях и убытках или макроэкономические объявления. Центральные банки, как правило, публикуют сложные отчеты о своей рыночной деятельности, и если хедж-фонд не является публичной организацией, ежедневные инвестиции из этого сектора менее прозрачны по сравнению с другими рыночными факторами.

В конечном итоге новости появляются после событий и могут застать трейдеров врасплох.

В частности, в текущих экономических условиях расхождения в денежно-кредитной политике между Банком Японии и Федеральной резервной системой доллар США достиг таких высоких уровней по отношению к иене, что Банк Японии был вынужден вмешаться, чтобы поддержать иену и успокоить участников рынка.

О подобных валютных интервенциях не объявляют заранее, это скорее вопрос отслеживания ожидаемых движений рынка, наблюдения во время события и анализа объявления постфактум, чтобы понять, почему JPY укрепилась.

Однако в разгар торговли провести хладнокровный анализ может показаться невозможным, что подчеркивает важность управления рисками для каждого трейдера и инвестора. Меры по управлению рисками, такие как стоп-лосс, могут подготовить трейдеров к неожиданным движениям рынка.

Влияние хедж-фондов на казначейские облигации

На медвежьем или бычьем рынке хедж-фонды обладают способностью усиливать любой заданный тренд за счет коротких продаж или массовых покупок актива. Это может сильно нарушить работу рынков и даже оказать влияние на экономику в целом, если речь идет о валютах и облигациях. Например, экономика Европейского Союза была уязвима к коротким продажам суверенного долга до того, как были введены более строгие правила.

Недавнее исследование Управления финансовых исследований подтвердило, что инвестиции хедж-фондов могут усиливать тренды цен на такие активы, как казначейские обязательства.

«Связь между доходностью и спросом хедж-фондов экономически и статистически значима», - документ OFR «Влияние хедж-фондов на рыночную цену казначейских ценных бумаг: данные прямого воздействия».

Состояние вторичного рынка казначейских ценных бумаг оказывает влияние на другие активы, такие как кросс-курсы с долларом США и настроения на фондовом рынке, делая деятельность хедж-фондов ключевым фактором, за которым необходимо следить.

Известный пример влияния хедж-фондов

Классическим примером влияния хедж-фондов на валютные рынки являются короткие продажи фунта стерлингов в 1992 году фондом Quantum Fund Джорджа Сороса. Во время массовых продаж фунт стерлингов резко подешевел по отношению к немецкой марке, к которой был привязан, и в то время дестабилизировал денежную систему. По сути, это было соревнование между двумя тяжеловесами — британским центральным банком Англии и частным хедж-фондом. После этого центральные банки стали более осторожными в отношении валютных привязок.

Известный пример вмешательства центрального банка

Центральные банки вмешиваются в работу валютных рынков, покупая или продавая большое количество национальной и иностранной валюты. На это есть много причин, начиная с внезапного падения стоимости национальной валюты из-за рыночных спекуляций или экономических проблем. Центральные банки также создают резервы иностранной валюты для хеджирования экономических рисков.

Хорошим примером этого являются интервенции Швейцарского национального банка на рынке Форекс в 2010 году, когда он купил 17 миллиардов евро за один день, чтобы ослабить швейцарский франк по отношению к единой европейской валюте. Сильная валюта может нанести ущерб экспорту и ослабить экономику в целом, а это означает, что сила или слабость национальной валюты по отношению к другим валютам является основным фактором для вмешательства центральных банков и правительств.

Подготовка к вмешательствам центрального банка

Как трейдеры могут подготовиться к интервенциям центрального банка? Ответ прост:

оставаться в курсе движения валюты и экономического развития,

управлять рисками с помощью стоп-лосса и тейк-профита.

Экономические и валютные условия являются сильными движущими силами деятельности центрального банка, поэтому ключом к подготовке является постоянное слежение за любыми изменениями в условиях. Предугадывание действий центрального банка лучше всего сопровождать тщательным управлением рисками, особенно для новичков.

Подготовка к действиям хедж-фонда

Подготовится к действиям частных хедж-фондов сложнее, так как объявления или заявления об их инвестициях редко становятся доступны общественности. Тщательное управление рисками и наблюдение за усилением тренда из-за крупных и внезапных массовых продаж могут помочь подготовиться к таким ситуациям.

Осознание возможности и непредсказуемости деятельности хедж-фондов и центральных банков является первым шагом в управлении рисками. Также стоит изучить институциональное инвестирование и поучиться у опытных трейдеров.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.