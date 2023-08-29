Китайские акции растут на фоне ожиданий дальнейших мер по стимулированию экономики

Август 29, 2023 15:35

По мере приближения конца августа мировой фондовый рынок готовится к худшему месяцу в этом году. После благоприятного первого полугодия 2023 года акции в этом месяце оказались под давлением, поскольку мрачные настроения в экономике Китае и высокие процентные ставки оказывают давление на инвесторов.

После роста почти на 20% за первые семь месяцев года в августе индекс S&P 500 упал более чем на 3%. Между тем, мировой индекс MSCI, который отслеживает результаты деятельности компаний c крупной и средней капитализацией в 23 развитых странах, снизился более чем на 4%. Оба этих индекса, похоже, демонстрируют худшие результаты с декабря.

Что еще произошло на этой неделе? И чего еще стоит ожидать?

Цены на акции Китая и Гонконга снизились

Дефляция, нестабильный рынок недвижимости, слабый внутренний спрос и падение экспорта – это лишь часть проблем, которые в настоящее время оказывают давление на китайскую экономику.

После снятия в конце прошлого года строгих ограничений, связанных с Covid-19, многие ожидали бурного роста экономики Китая в 2023 году. Однако множество негативных экономических данных рисуют картину того, что страна изо всех сил пытается оправиться от периода пандемии.

В понедельник новости о том, что Пекин снизит гербовый сбор вдвое, привели к росту акций Китая и Гонконга. Индексы Shanghai Composite и Hang Seng после закрытия в пятницу на уровне 6,89% и 10,57% соответственно (за месяц), в понедельник открылись ростом на 5,06% и 3,13%.

Однако ралли продлилось недолго. Оба индекса снизились в течение дня и завершили торговую сессию более умеренным ростом на 1,12% и 0,97% соответственно. Тем не менее, во вторник оба индекса снова выросли: Shanghai Composite и Hang Seng завершили сессию ростом на 1,20% и 1,93% соответственно.

Источник: TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Инвесторы следят за данными по инфляции и занятости в США

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова к дальнейшему повышению ставок в борьбе за снижение инфляции в США до целевого уровня в 2%.

Эта новость, вероятно, привлечет внимание к двум важным экономическим данным из США на этой неделе: индексу расходов на личное потребление (PCE) в четверг и ежемесячным данным по занятости в пятницу.

PCE, который измеряет цену товаров и услуг, приобретаемых потребителями с целью личного потребления, является предпочитаемым ФРС показателем инфляции, поэтому инвесторы будут широко следить за ним в преддверии решения центрального банка по процентной ставке в следующем месяце.

Ожидается, что индекс PCE вырастет до 3,3% за 12 месяцев (до июля), в то время как базовы индекс PCE, который учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, вырастет до 4,2%.

Между тем, пятничный отчет NFP, который измеряет изменение числа занятых по сравнению с предыдущим месяцем, исключая сельскохозяйственную отрасль, как ожидается, увидит создание 170 000 рабочих мест в августе по сравнению со 187 000 в июле.

Инфляция в еврозоне и ЕЦБ

На прошлой неделе экономические данные показали, что предприятия еврозоны стали жертвами падения как объема производства, так и новых заказов, при этом деловая активность упала до самого низкого уровня с ноября 2020 года. Потребительское доверие также упало, несмотря на то, что ожидалось его улучшение.

Эти слабые данные ставят Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сложное положение перед принятием решения по процентной ставке в следующем месяце. Хотя центральный банк стремится справиться с инфляцией, которая остается высокой, он, естественно, хочет сделать это, не вызывая рецессию. Следовательно, данные прошлой недели подогрели слухи о том, что ЕЦБ приостановит цикл повышения ставок на своем следующем заседании.

Инфляция в еврозоне снизилась вдвое по сравнению с пиком в 10,6% и, как ожидается, снова снизится до 5,1% в августе, согласно данным, которые будут опубликованы в четверг. Этого ожидаемого падения может быть достаточно, чтобы убедить ЕЦБ сохранить процентные ставки на прежнем уровне во время сентябрьского заседания. Однако, если инфляция окажется хуже, чем ожидалось, центральный банк может быть вынужден занять более агрессивную позицию.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.