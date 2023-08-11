Инфляция, дезинфляция и дефляция: что нужно знать

Август 11, 2023 12:33

В четверг Федеральное бюро трудовой статистики США опубликовало последние данные по инфляции в США, согласно которым годовая инфляция выросла до 3,2%. Это объявление последовало за новостями от Национального бюро статистики Китая в среду о том, что годовая инфляция в Китае стала отрицательной, упав до -0,3%.

Мы много слышали о росте цен за последний год, но что происходит, когда инфляция становится отрицательной? И почему экономисты боятся ее больше, чем высокой инфляции? Читайте нашу статью дальше, чтобы узнать.

Что такое инфляция?

Хотя для многих концепция инфляции, вероятно, была не очень хорошо знакома с пару лет назад, сейчас большинство сможет ответить на вопрос, что такое инфляция, если их разбудить посреди ночи.

Инфляцией называют скорость, с которой цены растут в экономике в течение определенного периода времени. Следовательно, инфляцию также можно рассматривать как скорость, с которой деньги теряют свою покупательную способность.

Что такое дефляция?

Дефляция является процессом, противоположным инфляции, который возникает при падении цен в экономике и, следовательно, увеличении покупательной способности денег.

Важно не путать это понятие с дезинфляцией: это снижение темпов инфляции, что в настоящее время наблюдается во многих странах с развитой экономикой. Дезинфляция наступает, когда цены растут, но темпы их роста замедляются.

Например, в июне годовой уровень инфляции в Великобритании снизился до 7,9% по сравнению с 8,7% в предыдущем месяце. Это случай дезинфляции. Хотя цены растут в годовом исчислении, темпы их роста снизились.

Дефляция наступает, когда в течение определенного периода времени цены падают, а инфляция становится отрицательной, как в Китае на этой неделе. На первый взгляд падение цен кажется исключительно положительным событием, но это не совсем так. На самом деле, большинство экономистов боятся дефляции больше, чем инфляции. Но почему?

Почему экономисты опасаются дефляции?

Итак, что плохого в дефляции? Действительно ли падение цен выгодно потребителям, которые будут покупать больше и стимулировать экономический рост? В краткосрочной перспективе временное падение цен может принести пользу экономике.

Однако если дефляция закрепится и цены продолжат падать в течение длительного периода времени, начнут возникать проблемы. Падение цен приведет к снижению доходов предприятий, поскольку они будут зарабатывать меньше денег за производство и продажу того же количества товаров и услуг.

По мере падения доходов предприятии вынуждены сокращать расходы, что может привести к сокращению заработной платы и, в конечном итоге, к сокращению рабочих мест. Падение заработной платы и рост безработицы приведут к сокращению совокупного спроса, поскольку у потребителей будет меньше денег, которые они смогут потратить. При прочих равных условиях снижение спроса в конечном итоге усилит понижательный эффект на цены.

Кроме того, если цены падают, потребители по возможности будут откладывать покупки в надежде, что в будущем они станут еще дешевле. Например, если вы хотите купить машину, но знаете, что через год она будет дешевле, вы отложите ее покупку.

Помимо того, что падение спроса усиливает понижательный эффект на цены, потребление является важнейшим компонентом валового внутреннего продукта (ВВП) экономики, который измеряет экономический рост. Следовательно, дефляция может привести к падению потребления, росту безработицы и, в конечном счете, замедлению экономического роста.

Почему цены в Китае падают?

Пока многие страны борются с ростом цен, цены в Китае движутся в противоположном направлении. Но почему?

Когда многие страны с развитой экономикой сняли ограничения периода пандемии, предложение с трудом успевало за растущим спросом, что привело к росту цен. Затем произошло вторжение России в Украину, что вызвало резкий рост цен на энергоносители и, как следствие, инфляцию.

Однако ситуация в Китае совсем иная.

По мере того, как кампании по вакцинации были успешно реализованы, а во многих странах вновь заработали организации, Китай продолжил свою строгую политику нулевой терпимости к Covid, в некоторой степени подавляя внутренний спрос. После социальных волнений в конце 2022 года Китай отказался от этой ограничительной политики, что привело к долгожданному возобновлению деятельности компаний в китайской экономике.

Тем не менее, грандиозное событие пока не принесло впечатляющих результатов. Слабым остается не только внутренний спрос, но и экспорт падает, что оказывает понижательное давление на цены.

А что с ценами на энергоносители? В то время как западные страны отказались от российского экспорта нефти и газа в ответ на войну на Украине, Китай занял противоположную позицию: он увеличил импорт дешевой энергии из России, гарантируя, что страна останется в стороне от высоких мировых цен.

Инфляция и дефляция: сравнению

Как правило, дефляция считается более опасной для экономики, чем инфляция, при этом центральные банки стараются удерживать инфляцию на низком и стабильном уровне около 2%.

Причина этого заключается в том, что низкий уровень инфляции на самом деле выгоден для экономики, поскольку он в определенной степени стимулирует потребление, а не сбережения. Более высокое потребление приводит к более высоким доходам компаний, более высокой занятости и более высокому экономическому росту. Тем не менее, инфляция, несомненно, становится проблемой, когда слишком сильно растет, что мы наблюдали на протяжении последнего года или около того.

В то время как низкая стабильная инфляция может оказывать положительный эффект на экономику, дефляция обычно считается отрицательным явлением, от которого может быть особенно трудно оправиться, о чем свидетельствует ситуация в Японии, наблюдающаяся на протяжении пары последних десятилетий.

Потенциально негативное влияние дефляции на потребление, занятость и экономический рост — основная причина, по которой центральные банки и экономисты боятся ее больше, чем инфляции. Именно поэтому после опубликованных в среду данных по инфляции Пекин, вероятно, задумается над тем, чтобы предпринять решительные действия и вмешаться в экономику.

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