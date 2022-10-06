Торговые новости для начинающих: Интерпретация настроений рынка

Октябрь 06, 2022 19:38

В этой статье мы расскажем о способах интерпретации рыночных настроений, таких как:

распознавание страха и жадности в движениях цен активов,

следование индикаторам рыночных настроений,

как торговые новости влияют на настроения рынка,

и важности управления рисками.

Резкие движения цен на рынке стали новой нормой до, во время и после пандемии COVID-19. На самом деле, трудно назвать период с 2008 года, когда финансовые рынки были бы спокойными и сохраняли устойчивость. Можно даже утверждать, что ожидать от них такого же спокойствия и устойчивости невозможно по одной простой причине.

Спрос и предложение определяются настроениями, а настроения не всегда рациональны.

В контексте торговли и инвестирования рыночные настроения определяются как психологическое отношение участников рынка к ценным бумагам или финансовому сектору. Теория о склонности участников рынка к принятию иррациональных решений была впервые выдвинута экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом в его книге «Общая теория занятости, процента и денег», написанной еще в 1936 году.

«Вероятно, большинство наших решений позитивного характера, последствия которых скажутся в полной мере лишь по прошествии многих дней, принимаются под влиянием одной лишь жизнерадостности (animal spirits) — спонтанно возникающей решимости действовать, а не сидеть сложа руки...», — Джон Мейнард Кейнс.

Термин «animal spirits» (жизнерадостность) описывает тип психологии толпы, при котором внезапное желание продать или купить захлестывает рынки, что приводит к сильным восходящим или нисходящим трендам, — явление также известное как волатильность. Это палка о двух концах, которая создает возможности и риски одновременно.

Распознавание страха и жадности в движениях рынка

Страх может возникнуть, когда на финансовом, экономическом или геополитическом фронтах появляются негативные заголовки новостей. Когда рынки охватывает страх, мы можем наблюдать массовые продажи и быстрое падение цен на финансовые инструменты, такие как валюты, акции и индексы. Противоположной реакцией страху является жадность, которая толкает рыночные цены вверх. В таких условиях мы можем наблюдать формирование ценовых пузырей вокруг активов, которые когда-то в будущем, вероятно, лопнут после того, как обнаружится их явная иррациональность.

Внутри спектра, на обоих концах которого лежат страх и жадность, находятся менее сильные чувства оптимизма и пессимизма, скептицизма и даже безразличия. Но как понять, какое настроение преобладает? Один из способов — внимательно наблюдать за рыночными тенденциями и заголовками новостей, другой — следить за индикаторами рыночных настроений.

Следование индикаторам рыночных настроений

Индикаторы настроений, такие как VIX, представляют собой статистические рыночные модели, которые отслеживают преобладающее настроение на рынке. Значение VIX резко возрастает, когда волатильность на фондовых рынках США повышается. Он рассчитывается на основе цен индекса S&P500 и может оказаться полезным индикатором для подтверждения волатильности.

Другими индикаторами рыночных настроений являются индекс High-Low, индекс Bullish Percentage Index и скользящие средние (Moving Averages) в техническом анализе.

Теперь вы понимаете, что на рынках существует целый ряд настроений, поэтому важно помнить о необходимости управления рисками. Торговые и инвестиционные платформы, такие как MT5, позволяют вам добавлять ордера стоп-лосс для ваших открытых позиций. Вы можете узнать больше об управлении рисками в нашей статье «10 лучших советов по управлению рисками на рынке Форекс».

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.