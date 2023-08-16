Цены на жилье в Китае, инфляции в Великобритании и розничные продажи в США в центре внимания рынков

Август 16, 2023 15:26

В среду стоимость многих азиатских акций упала, а рынок Великобритании открылся снижением, поскольку инвесторы сосредоточились на новостях о слабых ценах на жилье в Китае, опасениях дальнейшего повышения ставок в США и последних данных по инфляции в Великобритании. Давайте внимательно посмотрим, что происходит на рынках.

Потребители в США сохраняют устойчивость

Розничные продажи в США выросли значительно больше, чем ожидалось, в то время как уровень потребление остается высоким, несмотря на высокие цены. Эти данные стали известны через несколько дней после объявления о том, что годовая инфляция в США выросла с 3% в июне до 3,2% в июле, хотя рост оказался меньше, чем ожидалось.

Сильные данные по розничным продажам вызвали опасения, что Федеральная резервная система может продолжить работать над снижением инфляции. Следовательно, Уолл-Стрит завершила день в минусе. Акции банков также пострадали на фоне новостей о том, что Fitch Ratings может снизить рейтинги ряда американских банков. Индексы Dow Jones, Nasdaq Composite и S&P 500 упали на 1,02%, 1,14% и 1,16% соответственно.

Больше разочаровывающих данных из Китая

Опасения дальнейшего повышения ставок в крупнейшей экономике мира в сочетании со слабыми данными о ценах на жилье в Китае привели к падению многих азиатских акций в среду, что также негативно сказалось на китайском юане.

В июле цены на жилье упали в годовом исчислении, усилив опасения по поводу китайского сектора недвижимости, который уже некоторое время находится в затруднительном положении. Эта публикация последовала за новостями о том, что центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки после сообщений о замедлении розничных продаж и промышленного производства. Кроме того, на прошлой неделе инфляция в Китае была отрицательной на фоне слабого внутреннего спроса и падения экспорта.

Все это свидетельствует о застое китайской экономики, который начался с момента возобновления работы ее компаний после пандемии, что подорвало ожидания как китайского, так и глобального экономического роста в 2023 году.

Следовательно, Shanghai Composite и гонконгский индекс Hang Seng Index закрылись в среду с падением на 0,82% и 1,23% соответственно, оба индекса снижаются четвертый день подряд.

Инфляция в Великобритании

В среду годовая инфляция в Великобритании резко упала до 6,8% за последние двенадцать месяцев (до июля), оправдав ожидания аналитиков. Хотя это говорит о явном снижении по сравнению с октябрьским максимумом в 11,1%, до целевого уровня Банка Англии в 2% еще далеко.

В то время как общий уровень инфляции, вероятно, появится во всех заголовках, другие индикаторы инфляции, вероятно, станут причиной головной боли Банка Англии.

Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, в июле осталась неизменной на уровне 6,9%, несмотря на то, что ожидалось ее снижение до 6,8%. Инфляция в секторе услуг выросла до 7,4% по сравнению с 7,2% в июне. Все это говорит о том, что Великобритании еще предстоит проделать работу по сдерживанию роста цен.

Эти последние данные по инфляции последовали за объявлением о том, что заработная плата в Великобритании выросла намного больше, чем ожидалось, и достигла рекордного годового уровня в период с апреля по июнь. Это подчеркивает обеспокоенность Банка Англии тем, что сильный рост заработной платы подпитывает инфляцию.

После завершения торговой сессии во вторник падением на 1,57% британский FTSE 100 открылся снижением в среду, поскольку рынок обдумывает перспективу повышения ставок в своей стране и в США. При этом фунт стерлингов укрепился как по отношению к доллару США, так и по отношению к евро.

Что дальше?

Следующей после США, Китая и Великобритании станет еврозона, которая должна объявить свои последние данные по инфляции в пятницу.

В то время как общая инфляция, как ожидается, снизится до 5,3% за последние двенадцать месяцев, ожидается, что базовая инфляция останется неизменной на уровне 5,5%.

Не забывайте об осторожности на рынках во время этого объявления, так как любые неожиданные результаты могут вызвать рост волатильности.

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