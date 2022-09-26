Фунт стерлингов упал до исторического минимума по отношению к доллару США

Сентябрь 26, 2022 15:13

Британский фунт упал на 4,7% по отношению к доллару США, достигнув уровня исторического минимума, во время азиатской торговой сессии в понедельник утром.

Хотя падение оказалось настолько резким, вероятно, из-за низких объемов торгов валютной парой в эти часы – что иногда может привести к росту волатильности – оно главным образом отражает реакцию рынка на меры, объявленные новым канцлером Великобритании Квази Квартенгом.

В пятницу Квартенг объявил о крупнейшем с 1980-х годов пакете мер по снижению налогов в Великобритании, который будет финансироваться за счет резкого увеличения государственных заимствований в то время, когда долг Великобритании уже и так высок.

Объявление было сделано вскоре после того, как Казначейство обнародовало планы потратить около 150 млрд фунтов стерлингов на защиту потребителей от резкого роста цен на энергоносители.

Эти планы впоследствии подорвали доверие к фунту стерлингов, поскольку среди населения растут опасения по поводу государственного долга Великобритании, а также готовности иностранных инвесторов финансировать его. Более того, эти планы также угрожают подорвать предпринимаемые Банком Англии меры по контролю над инфляцией.

В течение последних месяцев центральные банки по всему миру повышают процентные ставки, пытаясь снизить инфляцию. Теоретически повышение процентной ставки позволяет контролировать инфляцию, одновременно уменьшая дискреционный доход потребителей и усиливая стимул к сбережениям — и то, и другое снижает спрос, что, в свою очередь, снижает повышательное давление на цены.

С другой стороны, широко распространено мнение о том, что снижение налогов вызывает инфляцию, поскольку это увеличивает реальный доход и, следовательно, стимулирует дальнейший спрос, который усиливает повышательное давление на цены.

Падение фунта усиливает опасения Банка Англии по поводу инфляции, поскольку это автоматически увеличивает стоимость всего, что ввозится в страну.

На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, но уже ходят слухи, что Банк может созвать экстренное заседание для стабилизации фунта стерлингов.

Конечно, следует отметить, что во многих валютных парах наблюдались массовые продажи по отношению к доллару США на последних торговых сессиях после решения Федеральной резервной системы повысить ставки на 75 базисных пунктов на прошлой неделе. Тем не менее, фунт стерлингов также испытал падение по отношению к евро сегодня утром.

В то время как фунт восстановил часть утраченных позиций, те, кто торгует валютными парами с фунтом стерлингов, должны быть готовы к волатильности на протяжении всей торговой сессии, поскольку рынки продолжают реагировать на эти новости.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, H1 – Диапазон данных: 16 сентября 2022 г. – 26 сентября 2022 г. по состоянию на 26 сентября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly – Диапазон данных: 3 апреля 2016 г. – 26 сентября 2022 г. по состоянию на 26 сентября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



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