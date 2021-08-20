Результаты Estee Lauder: рост выручки и прибыли

Август 20, 2021 15:50

В отличие от большинства транснациональных компаний, Estee Lauder завершает финансовый год 30 июня, поэтому после неоднозначных результатов, опубликованных в мае прошлого года за третий финансовый квартал, вчера транснациональная компания представила положительные результаты за 4 квартал.

Как мы прокомментировали в нашем анализе в мае, после того, как Estee Lauder представила свои результаты, в свете процесса вакцинации и постепенного возвращения к нормальной жизни без использования масок произошло увеличение спроса как на косметику, так и на солнцезащитные крема. В результате объемы продаж выросли, хотя на данный момент они все еще далеки от уровней до пандемии.

На данный момент наиболее прибыльными направлениями деятельности компании являются средства по уходу за кожей (сыворотки и кремы для лица), а также парфюмерия.

В частности, в представленных результатах Estee Lauder получила прибыль на акцию в размере 0,78 доллара США, а также выручку в размере 3,94 млрд долларов по сравнению с ожидаемым 0,50 долларов США и 3,74 млрд долларов соответственно.

Как видно на дневном графике, в прошлом году акции этой компании находились в сильном восходящем тренде, вызванным сильным ростом фондовых рынков США. В частности, после достижения минимумов 18 марта 2020 года на уровне 136,11 доллара цена начала впечатляющее бычье ралли. В результате цена достигла максимумов выше уровня в 336 долларов, т.е. рост цены за акцию составил 200 долларов США чуть более чем за год.

В настоящее время цена находится в коррекции, которую она начала после отметки исторических максимумов, которые во время вчерашней сессии стали причиной сильного отскока цены от уровня поддержки (красного цвета) после представления результатов.

Эти положительные результаты могут сформировать новый импульс, хотя нельзя исключать того, что эта коррекция может продолжиться., поскольку на финансовых рынках растет неопределенность в отношении увеличения случаев заражения штаммом “Дельта” коронавируса, и возможных мер, которые центральные банки могут предпринять. Потеря текущего уровня поддержки может привести е дальнейшей коррекции до уровня 297 долларов за акцию.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Estee Lauder, Daily – Диапазон данных: 2 апреля 2020 г. по 20 августа 2021 г. по состоянию на 20 августа 2021 г. в 11:40 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние пять лет:

2020: 28.88%

2019: 58.75%

2018: 2.25%

2017: 66.35%

2016: -13.14%

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