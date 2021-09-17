Прощай DAX30, здравствуй DAX40!

Сентябрь 17, 2021 14:05

Как и каждая третья пятница каждого месяца, сегодня истекают сроки опционов и фьючерсных контрактов на финансовых рынках. Эта пятница особенно важна, поскольку, будучи девятым месяцем в году, сегодня истекают не только месячные, но и квартальные контракты. Итак, во время сегодняшней торговой сессии мы станем свидетелями того, что в народе называют «четвертным колдовским часом».

Однако, без сомнения, главной новостью дня и то, чем запомнится сегодняшняя торговая сессия, – это конец истории популярного индекса DAX30. Еще несколько месяцев назад стало известно, с понедельника, 20 сентября, немецкий индекс расширит количество компонентов до 40, превратившись таким образом в DAX40. «Король умер. Да здравствует король!»

Всего несколько дней назад мы узнали, что следующие компании присоединятся к 30 существующим компаниям в индексе:

Airbus SE

Zalando SE

Siemens Healthineers AG

Symrise AG

HelloFresh SE

Sartorius AG Vz

Porsche Automobil Holding

Brenntag SE

Puma SE

Qiagen N.V.

Их включение в индекс – не какое-то обыденное событие. Акции компаний могут переживать высокую волатильность в течение нескольких предстоящих торговых сессий из-за того, что фонды и ETF, которые отслеживают этот индекс, должны будут приобретать акции этих компаний и корректировать свои активы в соответствии с составом нового индекса. Поэтому наблюдать за этими компаниями в ближайшие дни будет интересно.

Похоже, что DAX30 собирается попрощаться со своим старым форматом, встретив 18-дневную скользящую среднюю (белого цвета) и важный уровень поддержки/сопротивления, представленным оранжевой полосой. Цене важно пробить этот уровень вверх, чтобы сформировать импульс и начать движение в направлении к линии нисходящего тренда. Этот тренд начался в середине августа после достижения котировками рекордных максимумов. До тех пор, пока цена не сможет преодолеть эту линию тренда, настроение на рынках будет сохраняться негативным.

И напротив, если цена не сможет подняться выше текущего уровня сопротивления, это может привести к медвежьему отскоку цены к уровням месячных минимумов. Потеря этого уровня может привести к падению цены до важного уровня поддержки в области 15 300 пунктов, представленного верхней красной полосой.





Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, Daily – Диапазон данных: 26 февраля 2021 г. по 17 сентября 2021 г. по состоянию на 17 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

Клиенты Admirals могут воспользоваться эксклюзивным инструментом Premium Analytics с последними новостями рынка, техническим анализом, экономическим календарем и индикаторами настроения рынка!





Источник: Premium Analytics от Admirals

Со счетом Trade.MT5 от Admirals вы можете торговать контрактами на разницу цен (CFD) на DAX, IBEX35, SP500 и множество других инструментов! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен, а также получить выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: