Прощай DAX30, здравствуй DAX40!
Как и каждая третья пятница каждого месяца, сегодня истекают сроки опционов и фьючерсных контрактов на финансовых рынках. Эта пятница особенно важна, поскольку, будучи девятым месяцем в году, сегодня истекают не только месячные, но и квартальные контракты. Итак, во время сегодняшней торговой сессии мы станем свидетелями того, что в народе называют «четвертным колдовским часом».
Однако, без сомнения, главной новостью дня и то, чем запомнится сегодняшняя торговая сессия, – это конец истории популярного индекса DAX30. Еще несколько месяцев назад стало известно, с понедельника, 20 сентября, немецкий индекс расширит количество компонентов до 40, превратившись таким образом в DAX40. «Король умер. Да здравствует король!»
Всего несколько дней назад мы узнали, что следующие компании присоединятся к 30 существующим компаниям в индексе:
- Airbus SE
- Zalando SE
- Siemens Healthineers AG
- Symrise AG
- HelloFresh SE
- Sartorius AG Vz
- Porsche Automobil Holding
- Brenntag SE
- Puma SE
- Qiagen N.V.
Их включение в индекс – не какое-то обыденное событие. Акции компаний могут переживать высокую волатильность в течение нескольких предстоящих торговых сессий из-за того, что фонды и ETF, которые отслеживают этот индекс, должны будут приобретать акции этих компаний и корректировать свои активы в соответствии с составом нового индекса. Поэтому наблюдать за этими компаниями в ближайшие дни будет интересно.
Похоже, что DAX30 собирается попрощаться со своим старым форматом, встретив 18-дневную скользящую среднюю (белого цвета) и важный уровень поддержки/сопротивления, представленным оранжевой полосой. Цене важно пробить этот уровень вверх, чтобы сформировать импульс и начать движение в направлении к линии нисходящего тренда. Этот тренд начался в середине августа после достижения котировками рекордных максимумов. До тех пор, пока цена не сможет преодолеть эту линию тренда, настроение на рынках будет сохраняться негативным.
И напротив, если цена не сможет подняться выше текущего уровня сопротивления, это может привести к медвежьему отскоку цены к уровням месячных минимумов. Потеря этого уровня может привести к падению цены до важного уровня поддержки в области 15 300 пунктов, представленного верхней красной полосой.
Источник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, Daily – Диапазон данных: 26 февраля 2021 г. по 17 сентября 2021 г. по состоянию на 17 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020: 3.6%
- 2019: 25.48%
- 2018: -18.26%
- 2017: 12.51%
- 2016: 6.87%
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