Биткоин-майнеры в Китае вынуждены прекратить все операции

Июнь 22, 2021 16:28

В прошлом месяце мы рассказали о том, что рынок криптовалюты оказался в шаге от коллапса (цена на Bitcoin упала на 30%, на Ethereum – на 40%) после того, как Народный банк Китая объявил о запрете на проведение платежей с использованием биткоина на территории страны, лишив тем самым миллионы пользователей в Китае возможности его использования, что вызвало волну продаж различных криптовалют по всему миру. Во время недавних торговых сессий новый удар азиатского гиганта привел к исчезновению почти 300 млрд долларов на рынке цифровых валют.

В этот раз правительство Пекина приказало биткоин-майнерам прекратить все свои операции, в то время как Народный банк Китая заявил, что инвесторы в этом секторе способствуют практике отмывания денег и другим незаконным операциям преступной деятельности, нанося тем самым серьезный ущерб безопасности китайского народа.

Помимо рынка криптовалют, от подобных ограничений сильно пострадали такие компании, как Coinbase, акции которой в настоящее время торгуется по 222,60 доллара за акцию по сравнению с первоначальной ценой в 328 доллара, когда цена биткоина превысила уровень в 64 000 долларов США.

Если посмотреть на дневной график Bitcoin, можно увидеть, что после установления исторических максимумов он начал сильную коррекцию. Это не противоречит наблюдаемой медвежьей дивергенции между ценой и индикатором MACD. В результате этого биткоин потерял около 50% своей стоимости и в настоящее время торгуется в боковом канале, границы которого выделены зеленой и красной полосами на уровнях 30 000 и 40 000 долларов за биткойн.

Во время этого падения цена пробила несколько важных уровней поддержки и пересекла три медвежьих скользящих средних. Если цена, наконец, сможет пробить нижнюю границу бокового канала и уровень в 30 000 долларов, скорее всего, она продолжит коррекцию.

До тех пор, пока цена не сможет восстановиться до важного уровня сопротивления в районе 40 000 долларов, совпадающего с уровнем 200-дневной скользящей средней и уровнем восстановления Фибоначчи 38,2%, настроения на рынке будут оставаться медвежьими. Чтобы цена смогла сформировать более сильный восходящий импульс, ей необходимо будет преодолеть вверх важный уровень поддержки и сопротивления, выделенный полосой оранжевого цвета.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Btcusd, Daily – Диапазон данных: c 23 июля 2020 г. по 22 июня 2021 г. по состоянию на 22 июня 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 302.3%

2019: 94%

2018: -73.2%

2017: 1337.7%

2016: 124.1%

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