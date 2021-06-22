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  4. Биткоин-майнеры в Китае вынуждены прекратить все операции

Биткоин-майнеры в Китае вынуждены прекратить все операции

Июнь 22, 2021 16:28

Биткоин продолжил падение

В прошлом месяце мы рассказали о том, что рынок криптовалюты оказался в шаге от коллапса (цена на Bitcoin упала на 30%, на Ethereum – на  40%) после того, как Народный банк Китая объявил о запрете на проведение платежей с использованием биткоина на территории страны, лишив тем самым миллионы пользователей в Китае возможности его использования, что вызвало волну продаж различных криптовалют по всему миру. Во время недавних торговых сессий новый удар азиатского гиганта привел к исчезновению почти 300 млрд долларов на рынке цифровых валют. 

В этот раз правительство Пекина приказало биткоин-майнерам прекратить все свои операции, в то время как Народный банк Китая заявил, что инвесторы в этом секторе способствуют практике отмывания денег и другим незаконным операциям преступной деятельности, нанося тем самым серьезный ущерб безопасности китайского народа. 

Помимо рынка криптовалют, от подобных ограничений сильно пострадали такие компании, как Coinbase, акции которой в настоящее время торгуется по 222,60 доллара за акцию по сравнению с первоначальной ценой в 328 доллара, когда цена биткоина превысила уровень в 64 000 долларов США. 

Если посмотреть на дневной график Bitcoin, можно увидеть, что после установления исторических максимумов он начал сильную коррекцию. Это не противоречит наблюдаемой медвежьей дивергенции между ценой и индикатором MACD. В результате этого биткоин потерял около 50% своей стоимости и в настоящее время торгуется в боковом канале, границы которого выделены зеленой и красной полосами на уровнях 30 000 и 40 000 долларов за биткойн.  

Во время этого падения цена пробила несколько важных уровней поддержки и пересекла три медвежьих скользящих средних. Если цена, наконец, сможет пробить нижнюю границу бокового канала и уровень в 30 000 долларов, скорее всего, она продолжит коррекцию. 

До тех пор, пока цена не сможет восстановиться до важного уровня сопротивления в районе 40 000 долларов, совпадающего с уровнем 200-дневной скользящей средней и уровнем восстановления Фибоначчи 38,2%, настроения на рынке будут оставаться медвежьими. Чтобы цена смогла сформировать более сильный восходящий импульс, ей необходимо будет преодолеть вверх важный уровень поддержки и сопротивления, выделенный полосой оранжевого цвета. 

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, Btcusd, Daily – Диапазон данных: c 23 июля 2020 г. по 22 июня 2021 г. по состоянию на 22 июня 2021 г. в 11:45 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.  


Результаты за последние пять лет: 

  • 2020: 302.3% 
  • 2019: 94% 
  • 2018: -73.2% 
  • 2017: 1337.7% 
  • 2016: 124.1% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas
Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova