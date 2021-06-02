На этой неделе внимание инвесторов будет в основном сосредоточено на пятнице и публикации данных об изменениям в занятости в экономике США вне сектора сельского хозяйства. После неожиданно низких показателей занятости населения в апреле нам необходимо понять, было ли это просто отклонением от нормы или началом тревожного тренда.
На текущей неделе, которая начинается с закрытых рынков в Великобритании и США, в связи с майскими банковскими каникулами и Днем памяти, соответственно. В связи с этим внимание следует обратить на такие ключевые события, как публикация данных по инфляции в ЕС, решение по процентной ставке Королевского банка Австралии и важнейшую встречу ОПЕК+.
Еженедельный календарь Форекс
Источник: Экономический календарь, торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admirals.
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Встреча ОПЕК+
Азиатские рынки открылись в понедельник утром, а спрос на нефть продолжает увеличиваться, вследствие чего цены на нефть выросли. Все это означает, что нефть скорее всего завершит второй месяц подряд ростом.
После падения во время торговой сессии в пятницу фьючерсы на Brent и WTI выросли на 0,62% и 0,56% соответственно к 11:00 по BST.
Во вторник Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) собираются провести встречу, чтобы обсудить политику поставок нефти на фоне растущего мирового спроса, пока экономики Европы, США и Китая продолжают восстанавливаться после пандемии Covid-19. Инвесторы ожидают, что до конца года спрос будет расти.
Ожидается, что до июля члены ОПЕК+ продолжат постепенно снимать текущие ограничения на поставки нефти. Особое внимание будет уделяться новостям об иранских поставках, поскольку переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, возможно, приведут к ослаблению санкций против Ирана.
Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent Crude, Daily – Диапазон данных: c 1 апреля 2020 г. по 31 мая 2021 г. по состоянию на 31 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Нефть Brent находилась в восходящем тренде с конца 2020 года. В настоящее время она торгуется выше уровней 50-дневной скользящей средней (белого цвета) и 100-дневной скользящей средней (красного цвета), медленно приближаясь к уровню 70 долларов за баррель. Сможем ли мы на этой неделе увидеть, как цена впервые с марта пробьет этот ценовой уровень?
Источник: Admirals MetaTrader 5, Brent Crude, Weekly – Диапазон данных: c 6 сентября 2015 г. по 31 мая 2021 г. по состоянию на 31 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
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Отчет по изменениям в занятости в экономике США вне сектора сельского хозяйства (NFP)
Данные по занятости в США за апрель не оправдали ожиданий аналитиков: было создано всего 266 000 рабочих мест вместо ожидаемых 990 000.
Эти неутешительные цифры привели к резкому падению доллара США, который продолжил нисходящий тренд по отношению к другим основным валютам, за которым мы наблюдаем с начала апреля.
Ожидается, что в мае США создаст 650 000 новых рабочих мест, и экономисты по-прежнему ожидают сильный рост рынка труда в предстоящие месяцы, поскольку восстановление экономики после пандемии продолжает набирать обороты.
Источник: Admirals MetaTrader 5, US Dollar Index, Daily – Диапазон данных: c 30 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г. по состоянию на 31 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
После хорошего начала года индекс доллара США потерял позиции и, вероятнее всего, второй месяц подряд завершится для него убытком.
В настоящее время он торгуется в районе 90 долларов, что ниже максимума в 93,43 доллара конца марта, в то же время он еще не достиг трехлетнего минимума, который мы видели в начале 2021 года.
Если данные по занятости населения, которые будут опубликованы в пятницу, окажутся разочаровывающими, это несомненно негативно повлияет на перспективы восстановления экономики США и лишь ускорит падение доллара США.
Источник: Admirals MetaTrader 5, US Dollar Index, Weekly – Диапазон данных: c 6 сентября 2015 г. по 31 мая 2021 г. по состоянию на 31 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
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