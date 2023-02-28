Рынки сосредоточились на данных по ВВП Австралии и HICP Еврозоны

Февраль 28, 2023 13:32

Отчет по ВВП Австралии и предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Еврозоны за январь затмят всех на этой неделе. Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по PMI в секторах производства и услуг, что, возможно, увеличит волатильность доллара США. Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил репортерам Reuters, что экономика США может не почувствовать серьезных последствий, если переход на новый режим после пандемии будет выполнен правильно.

Австралийское бюро статистики опубликует данные по ВВП Австралии

Ожидается, что 1 марта Австралийское бюро статистики опубликует отчет по ВВП за четвертый квартал 2022 года. Экономисты прогнозируют рост на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что немного выше показателя третьего квартала 2022 года. Что касается роста в годовом исчислении, они прогнозируют увеличение на 4,9% за четвертый квартал 2022 года.

В отчете Национального банка Австралии отмечается: «заглядывая вперед, мы видим резкое замедление роста, поскольку потребительские расходы находятся под давлением как более высоких ставок, так и инфляции». Банк ожидает, что экономический рост замедлится до 0,7% в 2023 году и 0,9% в 2024 году.

В начале февраля федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс заявил, что аналитики министерства финансов считают, что более высокие процентные ставки в сочетании с непростыми глобальными условиями значительно замедлят развитие экономики, но на данный момент рецессию в Австралии они не прогнозируют.

Предварительные данные по HICP еврозоны будут опубликованы 2 марта

Евростат опубликует предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Еврозоны за январь. Общая инфляция ожидается на уровне 8,7% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в декабре, в то время как базовая инфляция останется неизменной на уровне 5,2%. Рынки ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ЕЦБ в марте.

Отчет по PMI в производственном секторе Китая

Китайская федерация логистики и закупок опубликует январский отчет по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе. Аналитики предполагают, что индекс PMI в производственном секторе страны упал до 48,9 в первый месяц 2023 года, что указывает на сокращение деловой активности.

Отчет, опубликованный 31 января, показал, что деятельность заводов в Китае выросла (50,1) впервые с августа. На пресс-конференции на прошлой неделе представитель министерства торговли Китая заявил, что импульс восстановления потребительского рынка страны в январе был сильным, добавив, что правительство примет дополнительные меры для оживления и роста потребления.

Индексы PMI в секторах производства и услуг в США будут тщательно изучены экспертами

На этой неделе Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по PMI в секторах производства и услуг (февраль 2023 г.), которые предоставят ценную информацию о состоянии экономики США. Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе составит 47,9 пункта, а в сфере услуг — 52,4 пункта. Аналитики рынка отмечают, что на сектор услуг приходится почти 80% ВВП США. Экономисты не ожидают существенного изменения стратегии ФРС, пока PMI остается выше отметки 50.

Уровень безработицы в еврозоне, вероятно, снизился в январе

В четверг Евростат обнародует уровень безработицы в еврозоне за январь. Экономисты ожидают незначительное снижение ставки с 6,6%, зафиксированных в декабре, до 6,5%. Если прогноз сбудется, это подчеркнет силу рынка труда, даже несмотря на то, что экономика, похоже, сдает позиции.

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