Отчет NFP и решения по процентным ставкам в центре внимания

Март 06, 2023 11:22

Среди множества важных экономических данных, которые станут известны на этой неделе, отчет Nonfarm Payrolls в США и решения по процентным ставкам, принятые Резервным банком Австралии (РБА) и Банком Японии, выделяются больше всего.

Решение РБА по процентной ставке: еще одно повышение?

Во вторник, 7 марта, РБА объявит о своем решении по процентной ставке. Экономисты предполагают, что центральный банк Австралии повысит базовую процентную ставку в 10-й раз подряд. Аналитики ANZ, Commonwealth Bank и Westpac прогнозируют рост на 0,25%. На своем февральском заседании РБА повысил стоимость кредитов до 3,35%.

Согласно Reuters, центральный банк Австралии, пораженный тем, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем предполагалось ранее, на своем февральском заседании по вопросам политики заявил, что более не рассматривает возможность приостановки, и дал понять, что в предстоящие месяцы стоит ожидать новые повышения ставки.

Nonfarm Payrolls: новые сюрпризы?

Ожидается, что Федеральное бюро статистики труда США опубликует в пятницу данные отчета Nonfarm Payrolls о занятости вне сельскохозяйственного сектора за февраль. Некоторые аналитики прогнозируют, что в феврале в экономике США было создано 200 000 рабочих мест. Отчеты Nonfarm Payrolls, как правило, оказываются неожиданными и вызывают волатильность на рынках.

Согласно январскому отчету NFP от BLS, в течение первого месяца года было создано 517 000 новых рабочих мест, что привело к началу ралли доллара США. Аналитики рынка прогнозировали рост на 185 000. В отчете Morgan Stanley предполагается, что, если февральские NFP снова достигнут отметки в 500 тысяч, Федеральной резервной системе, возможно, придется рассмотреть вопрос о повышении ставки на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике.

Решение Банка Канады по процентной ставке: приостановка повышений?

8 марта совет управляющих Банка Канады соберется для принятия решения по процентным ставкам. Политики Банка Канады дали понять, что они готовы приостановить повышение ставок, поскольку эффект от жесткой денежно-кредитной политики на экономику страны начинает проявляться. На прошлой неделе Статистическое управление Канады сообщило, что экономика страны не выросла в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом, что положило конец росту ВВП на протяжении пяти кварталов подряд.

В настоящее время базовая ставка Банка Канады составляет 4,5%. Экономисты CIBC предполагают, что процентные ставки останутся на уровне 4,5% в течение года, а затем будут постепенно снижаться в 2024 году.

Банк Японии примет решение по ставке

10 марта совет управляющих Банка Японии проведет ежемесячное собрание, на котором, как ожидается, будет объявлено решение по процентной ставке. Экономисты предполагают, что стоимость кредитов останется неизменной. Член правления Банка Японии Дзюнко Накагава заявил журналистам, что центральный банк должен пока сохранять свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку экономика не достигла целевого уровня инфляции в 2%.

Тем не менее, опрос Reuters показал, что около половины японских компаний считают, что новое руководство Банка Японии должно пересмотреть свою политику, а более четверти заявили, что его целевой показатель инфляции нужно изменить.

ВВП еврозоны вырос в четвертом квартале 2022 года?

В среду Евростат обнародует данные о росте ВВП еврозоны за четвертый квартал 2022 года. Эксперты рынка прогнозируют рост на 0,1% в квартальном исчислении и на 1,9% в годовом исчислении. Экономисты отмечают, что мягкие погодные условия, возможно, способствовали росту экономики еврозоны.

Европейская комиссия пересмотрела свой прогноз по экономическому росту еврозоны в 2023 году в сторону повышения с 0,3% до 0,9%, прогнозируя рост на уровне 1,5% в 2024 году.

Розничные продажи в еврозоне в январе

Инвесторы получат возможность внимательно изучить отчет о розничных продажах еврозоны, который будет опубликован в понедельник Евростатом. Аналитики рынка прогнозируют падение продаж в январе на 0,3% в месячном исчислении и падение на 1,2% в годовом исчислении.

Розничные продажи резко упали в декабре 2022 года, что свидетельствует о слабости потребительского спроса на фоне высокой инфляции. Согласно отчету Евростата, годовой гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны в феврале составил 8,5% по сравнению с 8,6% в январе.

Экономика Японии, вероятно, выросла в четвертом квартале 2022 года

8 марта кабинет министров Японии опубликует отчет по ВВП за четвертый квартал 2022 года. Экономисты предполагают, что в четвертом квартале 2022 года ВВП Японии вырос на 0,2% в квартальном исчислении. Этот показатель, возможно, впервые вырос в квартальном исчислении с апреля-июня 2022 года.

Экономисты Moody’s Analytics отметили: «наш прогноз по-прежнему заключается в том, что Япония будет демонстрировать умеренный рост в 2023 году по мере улучшения внутреннего спроса, чему способствует снятие ограничений, введенных ранее из-за COVID-19, снижение инфляции и возобновление международных поездок. Но производство пока не достигло пиковых уровней до пандемии. Слабый импульс развития экономики за рубежом будет сказываться на экспорте».

ИПЦ в Китае в феврале

9 марта у инвесторов будет возможность ознакомиться с отчетом по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Китае за февраль, которое опубликует Национальное бюро статистики. Согласно прогнозам, отчет покажет, что инфляция осталась неизменной на уровне 2,1% в годовом исчислении, в то время как в месячном исчислении инфляция замедлилась до 0,3%.

Аналитики Moody’s Analytics в середине февраля заявили, что восстановление нормальной работы экономики Китая не станет панацеей. Хотя 2023 год выглядит намного более многообещающим, чем ожидалось ранее, он обещает быть непростым; домохозяйствам потребуется время, чтобы по-настоящему избавиться от последствий Covid-19.

Рост ВВП Великобритании набирает обороты?

Ожидается, что Национальная статистическая служба опубликует данные о росте ВВП Великобритании в январе. Экономисты предполагают, что экономика выросла на 0,1% в месячном исчислении.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил журналистам, что британская экономика набирает обороты немного быстрее, чем ожидалось, в то время как рост заработной платы также оказался быстрее, чем прогнозировал центральный банк.

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