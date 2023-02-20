Решение РБНЗ по процентной ставке: дальнейшее ужесточение?

Февраль 20, 2023 11:38

Решения по процентным ставкам Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) и Народного банка Китая (НБК) станут главными темами финансовых новостей на этой неделе. Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который должен быть опубликован в среду, окажется в центре внимания инвесторов и трейдеров, которые будут искать подсказки относительно планов центрального банка по денежно-кредитной политике.

Китай: НБК, вероятно, оставит процентные ставки без изменений

Ожидается, что в понедельник, 20 февраля, состоится собрание совета управляющих НБК, на котором он объявит свое решение по процентной ставке. Опрос Reuters, опубликованный 17 февраля, показал, что 8 из 10 экономистов ожидают, что НБК оставит базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,65%.

В отчете ING говорится, что восстановление экономики страны и решение НБК сохранить ставку по среднесрочным кредитам уменьшили возможность корректировки основной ставки по кредитам.

РБНЗ примет решение по процентным ставкам

Резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по процентным ставкам 22 февраля. Некоторые экономисты предполагают, что он повысит стоимость кредитов на 50 базисных пунктов до 4,75%. Однако некоторые рыночные аналитики прогнозируют рост на 0,25% после недавних данных по инфляции и занятости за четвертый квартал 2022 года.

На последнем заседании правление РБНЗ признало, что годовая инфляция была очень высоком уровне 7,2%. Комментируя экономику Новой Зеландии, министр финансов Грант Робертсон сказал, что есть свидетельства того, что инфляция достигла пика.

Следует отметить, что Новая Зеландия пострадала от циклона «Габриэль», который вызвал серьезные проблемы в виде наводнений и оползней на Северном острове. В отчете KiwiBank говорится: «РБНЗ следует приостановить ужесточение политики на следующей неделе, пока мы пытаемся справиться с разрушительными последствиями циклона Габриэль. РБНЗ может возобновить ужесточение в апреле, если потребуется».

Банк Канады опубликует отчет по инфляции

Ожидается, что 21 февраля Банк Канады опубликует отчет по базовому индексу потребительских цен за январь. Экономисты предполагают, что базовая инфляция выросла на 5,5% и 0,2% в годовом и месячном исчислении соответственно.

Выступая перед финансовым комитетом Палаты общин, управляющий Банком Канады Тифф Маклем сказал депутатам, что экономика испытывает избыточный спрос, что оказывает повышательное давление на цены. Маклем отметил: «для того, чтобы инфляция вернулась к 2%, более высокие процентные ставки должны воздействовать на экономику и ограничивать расходы в достаточной степени, чтобы предложение могло догнать спрос. Если инфляция не вернется к целевому уровню в 2%, мы полностью готовы к дальнейшему повышению процентных ставок».

Отчет по ИПЦ Японии будет опубликован 24 февраля

Статистическое бюро Японии опубликует январский отчет по индексу потребительских цен в пятницу, 24 февраля. Экономисты предполагают, что базовая инфляция ИПЦ составит 4,2% в годовом исчислении.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что назначение Кадзуо Уэды на должность управляющего Банка Японии является результатом рассмотрения вопроса о структурном повышении заработной платы и устойчивом и стабильном достижении целевого показателя инфляции.

Что касается других новостей, в отчете, опубликованном UOB Group, отмечается, что рост японской экономики в последнем квартале 2022 года не оправдал ожиданий. Аналитики UOB предположили, что учитывая более слабые перспективы производства на 2023 год, смягченные улучшением туризма и исключением негативных внешних событий, их прогноз по росту ВВП на 2023 год остался на уровне 1,0% (по сравнению с 1,1% в 2022 году)».

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